monete-rare-da-10-centesimi,-questa-vale-una-fortuna:-controllate-subito!

Tra le tante monete rare, ce n’è una da 10 centesimi che è arrivata a valere una fortuna. Ecco come riconoscerla

Monete rare, ce n’è una da 10 centesimi che vale migliaia di euro (Pixabay)

Se anche voi avete a casa una collezione di monete rare, sappiate che molte di queste stanno vedendo il loro valore schizzare alle stelle. Il mondo del collezionismo si sta infatti espandendo a vista d’occhio, con un numero sempre più alto di appassionati pronti a spendere fortune pur di metter mano a pezzi più unici che rari.

A far lievitare il valore finale ci sono alcuni elementi come un errore di conio, piuttosto che una data di rilascio legata ad un evento storico. Oggi vi parliamo di una moneta da 10 centesimi che si può trovare su Ebay alla cifra esorbitante di 5000 euro. Ecco come fare per riconoscerla subito.

Monete rare, ecco come riconoscere questa da 10 centesimi

Ecco come riconoscere questa speciale moneta da 10 centesimi (screenshot eBay)

Se avete questa particolare moneta da 10 centesimi, sappiate che il suo valore odierno è di circa 5000 euro. Un utente ha deciso di metterla in vendita su Ebay, elencando gli elementi che la rendono così unica. Partiamo dal lato principale, che vede una striscia verticale tra la scritta 10 euro cent e l’Europa e alcuni errori nella stampa del continente. Sul lato posteriore, invece, non vi è nessun conio. La superficie è interamente liscia e c’è solo un piccolo gonfiore al centro.

Si tratta di due elementi che rendono ovviamente questa moneta quasi unica nel suo genere. Se anche voi avete qualcosa del genere nel vostro portafoglio o nella vostra collezione a casa, sappiate che c’è chi è disposto a pagare tantissimi soldi pur di averla.