isola-dei-famosi,-cerioli-attaccato-sui-social:-la-sua-ragazza-lo-difende

Andrea Cerioli è uno dei nominati della scorsa diretta dell’isola dei famosi; il povero emiliano ha un carattere molto colorito e, in una clip mostrata in diretta, è emerso il suo forte malessere. Sui social è stato ampiamente criticato ma, in sua difesa, è intervenuta Arianna Cirrincione, fidanzata di Cerioli. Scopriamo cosa ne pensa di chi critica Arianna e soprattutto dei naufraghi che si espongono meno.

Arianna Cirrincione è la ragazza di uno dei naufraghi più attaccato su social: Andrea Cerioli; la coppia di influencers è unita da un forte amore, a tal punto da portare Andrea a parlare della volontà di avere un figlio in un futuro molto vicino.

Arianna, dal canto suo, non è così convinta della maternità ma, nonostante tutto, difende il suo Andrea quando viene attaccato aspramente sui social; già dopo la polemica del presunto abuso di Photoshop di Cerioli era intervenuta per difenderlo, adesso è la volta di chi lo critica perché troppo “pesante”.

Nella diretta di ieri, Venerdì 14 maggio, è stato mostrato un video nel quale il naufrago esprimeva un forte malessere per la mancanza di cibo e spazi; Arianna non ha accettato le critiche violente, esprimendosi non solo in favore di Andrea, ma anche in sfavore di altri naufraghi.

“Chi non si espone è un comodino” le parole di Arianna Cirrincione

Arianna si è sfogata sui social, in risposta alle dure critiche su Andrea Cerioli e le sue lamentele:

Sto leggendo dei commenti che trovo davvero di cattivo gusto e fuori luogo. Innanzitutto dopo la clip di ieri, non è che Andrea è l’unico si lamenta, semplicemente è quello oggettivamente per carattere un pochino più colorito. Se non si esprimono e non si espongono, sono dei comodini, se si esprimono sono arroganti e sono lamentosi. Troviamo un punto d’incontro”. Andrea non ha fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto altri che sono nella sua condizione da 60 giorni. È un gran lamentone, però quando c’è da condividere il cibo o da dare la sua porzione è il primo a farlo, però di questo non ne parlate. Mi hanno stancato anche i termini aggressivo e maleducato, la maleducazione e l’aggressività sono tutt’altra cosa. Quindi anche un po’ meno con questo moralismo”.

Il moralismo, secondo Arianna, è decisamente troppo e non va a favore di chi, realmente, non vive l’isola. A chi pensa che Cerioli sia un lamentone Arianna da ragione ma mette in luce anche i suoi punti a favore, come la generosità.

Lo sfogo della fidanzata di Andrea si è concluso con un forte incoraggiamento a sostenere Andrea, soprattutto per premiarlo del suo percorso egregio in Honduras.