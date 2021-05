Isola dei Famosi 2021, un ex dice basta: decisione clamorosa in vista della prossima puntata del serale. Ma sarà veramente così?

La sua presenza in Honduras è passata subito, impallabile, ma Akash Kumar ha trovato comunque modo di farsi ricordare come personaggio fuori dagli schemi all’Isola dei Famosi 2021. Quanto è stato eliminato al televoto avrebbe potuto continuare accettando la Playa in solitaria, ha scelto di rientrare a Milano e da allora non è mai mancato in studio.

Ma sarà ancora così? A sentire lui, no. Nelle ultime ore infatti il modello di origini indiane social ha mandato un messaggio chiaro ai suoi follower: “La mia presenza in studio termina qua…non sarò più presente“. E ha spiegato di aver fatto questa scelta per dare spazio ad altri personaggi che creano le giuste dinamiche, mentre a lui non interessa il trash e la polemica ad ogni costo.

Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è diventato il re della polemica

Una volontà oppure solo una minaccia? Lo sapremo lunedì prossimo in occasione della nuova puntata in diretta per l’Isola 2021. Ma chi ha seguito il reality di Canale 5 fin dall’inizio sa bene che Akash ha cercato fin da subito di creare attorno a sé attenzione anche non richiesta.

Ancora prima di partire aveva minacciato di non partecipare, perché infuriato con la redazione del programma. Poi, una volta tornato in Italia, ha polemizzato più volte con Ilary Blasi e non contento ha anche attaccato più volte alcuni concorrenti. Ma si pè anche scagliato contro gli opinionisti, soprattutto Tommaso Zorzi: “Non è che per vincere un Grande Fratello Vip può crederti il professore di Oxford, ok? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford”, ha scritto qualche giorno fa.