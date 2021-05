In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio: Incontri segreti pure tra Mancini e Salvini. Non solo Renzi – Anche durante la crisi del Conte-2 andando al Papeete Report scopre almeno 2 vertici: uno a Cervia e un altro a dicembre

Le motivazioni della condanna di Chiara Appendino a 18 mesi per la disgrazia di piazza San Carlo confermano tre impressioni che avevamo avuto a caldo. 1) L’apprezzamento perché la sindaca non dice una parola contro il giudice (qualunque altro politico tirerebbe in ballo Palamara, che ormai si porta su tutto, e ora pure Amara). 2) […]

I dati – Taranto Ilva, studio choc ai ministri: fino al 70% di morti in più La lettera del sindaco con il report degli epidemiologi: fino al 2020 nei quartieri a ridosso del siderurgico mortalità altissima

Guerra – Più di 150 morti Israele, shabbat e lutti. Gaza, la città spianata Uo Shabbat sotto i razzi, dopo una chiusura di Ramadan nel sangue, quella che vivrà oggi Israele. E si susseguono ore caotiche, fra tattiche di guerra e messaggi smentiti come quello su whatsapp inviato ai media stranieri che seguono il conflitto in Medio Oriente giovedì, poco prima di mezzanotte, con l’annuncio di un imminente attacco […]

Torino, aria di vendetta: il bis, il civico (e Brontolo) Il dio della politica acceca coloro che vuole perdere (e, soprattutto, che vuole “far perdere”). Potrebbe essere questo, nelle urne d’autunno, un destino non improbabile per la città della Mole. Dove, dopo il no del Pd locale (e il veto pesante dei suoi antichi leader ex comunisti: Piero Fassino e Sergio Chiamparino) alla proposta della […]

Fisco “amico” – Uno schema basato su 50 società olandesi “Uber regina dell’elusione”: miliardi di ricavi, zero tasse Mentre sfrutta decine di migliaia di fattorini, grazie a una rete di 50 società di comodo olandesi nel 2019 a livello globale Uber ha dichiarato ai fini fiscali 4,5 miliardi di dollari di perdite operative. Con questo schema, rodato sin dalla primavera 2013, la multinazionale della gig economy è riuscita a eludere le tasse su […]

I verbali – Tempio pausania Gli amici di Ciro e i social di S.: “Mise like ai nostri post allegri” La versione di Capitta e Corsiglia, indagati con Grillo Jr: “Si è offesa perché lasciata a piedi?”. La difesa punta ai profili Instagram

Nonsolosocial Il miglior attacco è piangere: la Bestia ora fa la vittima Strategie mediatiche – Matteo & Giorgia double face

“Dopo il peyote, i figli”. Confessioni di McConaughey Il Texano dagli occhi di ghiaccio: dagli abusi all’Oscar alla politica

Pd – Il segretario rischia tutto sulle Amministrative “Noi non subiamo”. Letta adesso prova a uscire dall’angolo Al tavolo della presidenza al Nazareno ci sono Enrico Letta, Peppe Provenzano, Debora Serracchiani. Gli altri interventi nella prima direzione della nuova era sono in streaming. Complice pure l’illuminazione fioca e il maglioncino blue molto bon-ton del segretario, l’atmosfera è straniante. Sono passati 2 mesi da quando è stato richiamato da Parigi come Salvatore della […]

Migranti Gregoretti, il leghista salvo. Ora l’inchiesta finisce qui No al processo per lo sbarco tardivo dei 131 dalla nave della Guardia costiera. Sarà alla sbarra soltanto a Palermo di Saul Caia e Ilaria Proietti

La smentita Gratteri: “Nessun ruolo nel summit all’autogrill” “Non è vero che ho chiesto a Matteo Renzi di incontrare Marco Mancini. Sono disposto a depositare i miei tabulati telefonici delle settimane e mesi precedenti il 23 dicembre scorso. Non verrà trovata nessuna chiamata o messaggio a Renzi”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, interpellato dal Fatto, smentisce seccamente la ricostruzione dell’incontro tra il […] di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli

Berlusconi primi coccodrilli per il Caimano (ma sono bufale) Corrono sul web e sulle chat private i primi coccodrilli per il Caimano. Per fortuna la notizia è fasulla: Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele ma è in buone condizioni. La fake news della morte dell’ex premier è stata smentita dalle dichiarazioni in serie degli esponenti di Forza Italia (tra cui Licia Ronzulli: […]

L’intervista – Manon Aubry “Abbiamo veri paradisi fiscali nel mezzo dell’Ue: ora cambiare le regole” L’eurodeputata francese: “Lussemburgo, Irlanda & C. bloccano la riforma”

Libano – War Room – Hezbollah fornisce istruzioni Gli ordini da Beirut per Hamas e Jihad: è l’Iran che li manda Da anni il regime degli ayatollah iraniani ha ripreso a finanziare il movimento islamico Hamas, che governa Gaza dal 2007, e ha propiziato la crescita del gruppo Jihad islamica per operare il sempre utile divide et impera nella Striscia in modo da poterla controllare in chiave anti israeliana. Non è un caso che le due […]

Il diario/3 La lanterna accesa alla finestra per scacciare la disperazione Ieri ho dormito. Nessun allarme durante la notte. Una notte senza sogni. Poi una rapida doccia per non trovarmi con lo shampoo in testa al prossimo razzo. Mia figlia e la sua famiglia non hanno dormito. Abitano a due passi dall’aeroporto Ben Gurion. E iniziano le telefonate, i whatsapp. I messaggi. Mi chiama un amico […] di Manuela Dviri

Senza governo Netanyahu, il suo intento è arrivare alla 5ª elezione La “coalizione per il cambiamento” dei partiti determinati a porre fine ai 12 anni di regno di Benjamin Netanyahu come primo ministro è crollata al quarto giorno della guerra di Gaza. È crollata quando il leader di Yamina, Naftali Bennett, ha detto ai suoi colleghi di partito che credeva che l’opzione di un tale governo […]

Il film da vedere – The Father Con “The Father” si entra nella testa di Mr. Hopkins Saper guardare oltre le pareti per ritrovare l’immaginazione perduta. Da mesi, ormai, il segreto visionario è proprietà della pandemia, che ha confinato aspirazioni e ispirazioni nell’antica recita del far “di necessità virtù”. Ma la sfida non è per tutti. Nelle restrizioni si esalta il talento, con la memoria ai nostri “neorealistici” padri che ancora tanto […]

Pieraccioni torna sul set insieme a Fonte e alla Ferilli Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea sono i papabili interpreti de “Il pataffio”