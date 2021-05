i-ravioli-capresi-dal-golfo-di-napoli:-ricetta

La nostra Angela Odone aveva fatto un viaggio fantastico sul Mar Tirreno qualche tempo fa e il ricordo è ancora vivo oggi. Era stato un servizio molto interessante e stimolante che raccontava della cucina che nasce dagli orti che, coltivati «al naturale» (senza concimi e diserbanti chimici), riforniscono quattro hotel tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana appartenenti all’associazione Relais & Châteaux: il Caesar Augustus ad Anacapri, il Bellevue Syrene 1820 a Sorrento, il Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi e Il San Pietro a Positano. I terreni coltivati, esistenti da sempre, hanno preso nuovo vigore per fare del chilometro zero una realtà e mirare a un turismo più sostenibile.

A quel viaggio torniamo oggi, in un periodo storico in cui il sogno sembra tornare ad essere realtà, desideriamo regalarvi la ricetta originale dei ravioli capresi dello chef del Caesar Augustus, Anacapri. Buon appetito!

Ravioli Capresi, la ricetta originale

Ingredienti

Per la pasta



1 Kg farina



50 g sugna



3 tuorli



sale

Per la farcia



1 Kg cacioricotta di Sorrento



1 kg fiordilatte di Agerola



200 g formaggio grattugiato



2 uova



maggiorana

Per completare



sugo di pomodoro fresco



formaggio grattugiato



basilico



olio extravergine d’oliva

Ravioli capresi con cacioricotta di Sorrento e fiordilatte di Agerola.

Procedimento

Per la pasta



Portate a bollore 400 g di acqua con la sugna e un bel pizzico di sale.



Formate con la farina la fontana sulla spianatoia, aggiungete l’acqua bollente, impastate fino a formare un panetto.



Fate riposare per almeno 30 minuti, poi inconropoarte i tuorli, impastate ancora a fate riposare in frigo per 2 ore.

Per la farcia



Raccogliete nel bicchiere del frullatore le uova, la cacioricotta, la mozzarella, il formaggio grattugiato e un bel ciuffo di foglie di maggiorana.

Procedimento

Preparazione dei ravioli



Stendete un quarto del panetto di pasta, sulla spianatoia infarinata. Su metà sfoglia distribuite la farcia in noci della dimensione di un cucchiaino da caffè, distanti tra loro 6 centimetri.



Stendete l’altra metà della sfoglia e sovrapponetela alla prima coprendo le palline. Premete delicatamente intorno alla farcia per far uscire l’aria e ritagliate i ravioli cn un tagliapasta tondo o un bicchierino (4-5 cm di diametro).

Per completare



Lessate i ravioli in acqua bollente salata, scolateli, conditeli con il sugo, qualche fogliolina di basilico spezzettata, un filo di olio crudo e il formaggio grattugiato grossolanamente.



Foto Beatrice Pilotto.