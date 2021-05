dritto-e-rovescio,-la-conduttrice-berlinguer-a-mauro-corona-“prima-o-poi-…”

Spread the love











Bianca Berlinguer, ovvero la famosa conduttrice è arrivata su Rete 4 attraverso un videomessaggio spedito a Mauro Corona ed ha voluto fargli una sorpresa. In realtà non c’è stato nessun cambio di programma e Bianca Berlinguer è soltanto stata protagonista di una sorpresa ad uno che è stato il suo principale ospite nel suo programma Cartabianca. Stiamo parlando di Mauro Corona, con il quale fino a qualche mese fa, Sembra abbia avuto degli screzi piuttosto pesanti. La conduttrice ha voluto così mandare un videomessaggio a Dritto e rovescio, ma rivolto proprio a Corona, un gesto che sicuramente ha sorpreso il diritto interessato ed anche tutti i telespettatori. Ma cosa ha voluto dirgli Bianca?

Bianca Berlinguer sbarca su Rete 4 e manda un messaggio a Mauro Corona

Come abbiamo già avuto modo di anticipare. sembra che nei giorni scorsi Bianca Berlinguer abbia voluto mandare un messaggio a Mauro Corona. Con quest’ultimo purtroppo nell’ultimo periodo Le cose non sono andate per il verso giusto e hanno avuto parecchi screzi. Forse però la conduttrice ha voluto fare un gesto di carineria nei suoi confronti per questo motivo, per fargli una sorpresa. Ha mandato un video messaggio e lo ha spedito a Dritto e rovescio. “Ciao Mauro, mi hai tradito alla fine sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”. Queste le parole della Berlinguer che ha evidentemente anche scherzato su, cercando di rimediare un pò a quanto accaduto nell’ultimo periodo.

La reazione di Corona

Lo scrittore sembra che dopo aver visto e sentito questo audiomessaggio e subito dopo sarebbe rimasto particolarmente stupito e anche evidentemente emozionato. Di certo l’uomo non si aspettava una dedica del genere. “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”. Queste le parole del noto scrittore. In realtà però sembrerebbe che Berlinguer e Corona non abbiano litigato in modo definitivo, nel senso che il loro rapporto non si è mai interrotto in questi mesi. Ricordiamo che lui è stato cacciato da Raitre all’indomani della lite con la giornalista, proprio nel corso di una puntata di Cartabianca che è andata in onda il 22 settembre.

Nessuna interruzione di amicizia tra i due

La Berlinguer ha voluto in diverse occasioni sottolineare come in realtà quanto accaduto non sia dipeso da lei, ma avrebbe anche in qualche modo accusato Franco Di Mare. Nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano la Berlinguer avrebbe anche confessato come questa vicenda avesse avuto delle conseguenze negative in azienda. Anche Mauro Corona In diverse occasioni ha sempre parlato bene di Bianca.

