domina,-le-trame-di-tutti-gli-episodi

Domina, anticipazioni degli episodi

Anticipazioni di Domina. La nuova serie Sky Original ideata da Simon Burke (Fortitude) per la regia di Claire McCarthy (Ophelia) fa il suo debutto venerdì 14 maggio su Sky e NOW.

L’Antica Roma ricostruita negli Studi di Cinecittà è teatro delle vicende di Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak (Diavoli). Una storia dove la vicenda realmente accaduta supera la finzione, Domina è il racconto delle lotte per il potere, delle cospirazioni e degli intrighi durante il principato di Cesare Augusto visto attraverso gli occhi delle donne.

Di seguito le anticipazioni sulle trame degli otto episodi di Domina, disponibili dal 14 maggio.

Domina episodio 1 – “Caduta”

La giovane Livia (Nadia Parkes) nel primo episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Ottobre 43 a.C – Gennaio 39 a.C.) Roma, un anno dopo l’assassinio di Giulio Cesare. Livia Drusilla, la ragazza d’oro della famiglia dei Claudii, viene data in sposa a Nerone, un uomo che ha il doppio della sua età. Un repubblicano rispettabile, come suo padre Livio. Livia è riluttante a lasciare la casa paterna e la sua migliore amica, la schiava Antigone.

Domina episodio 2 – “Ascesa”

Balbina (Isabella Rossellini) nel secondo episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Giugno 39 a.C. – Gennaio 38 a.C) Livia, Nerone e Tiberio devono nascondersi e vanno a rifugiarsi nella casa di Sesto in Sicilia. Livia, il cui matrimonio naviga in cattive acque, scopre di essere incinta; ne resta sconvolta. Sesto è deluso dal fatto che il bambino non sia suo: i due hanno una relazione. Ma il triangolo amoroso si conclude, perché su suggerimento di Livia, Sesto negozia con successo un’amnistia. Livia e Nerone possono tornare a Roma.

Domina episodio 3 – “Famiglia”

Livia Drusilla (Kasia Smutniak) in una scena del terzo episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Dicembre 28 a.C. – Gennaio 27 a.C.) Sono passati undici anni, Livia ora ne ha 31: sposata con Gaio Giulio Cesare Ottaviano, è di nuovo incinta. Ottaviano e Agrippa sono soli sulla vetta del mondo, governando insieme Roma come consoli. I rivali Marco Antonio e Sesto sono morti, mentre Lepido è stato emarginato. Livia si è dimostrata brillante come suggeritrice politica del futuro Augusto. Ma in privato, sa che deve consolidare la sua posizione come moglie di Gaio dandogli un figlio.

Domina episodio 4 – “Segreti”

Gaio Ottaviano (Matthew McNulty) nel quarto episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Ottobre 25 a.C.) Due anni dopo, imperatrice di fatto se non di nome, Livia dà alla luce un bambino nato morto. Un’altra perdita traumatica che non fa ben sperare per le sue fortune politiche: un figlio da Augusto avrebbe cementato la sua posizione di moglie del sovrano. Peggio ancora: Livia scopre che non potrà più avere figli, e ha ben presente che ci si può aspettare il divorzio di Augusto da una moglie sterile. Di che utilità potrà essere per l’imperatore, se non può dargli un erede?

Domina episodio 5 – “Peste”

Ottavia (Claire Forlani) nel quinto episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Marzo 23 a.C.) Livia torna in una Roma invasa dalla peste. Gaio si ammala gravemente e la questione di chi gli succederà si fa pressante. Antigone non è in grado di aiutare Augusto, sorvegliato a vista da un’ansiosa Ottavia. Il matrimonio di Marcello con Giulia si è dissolto in amara acrimonia. In superficie sembrano una perfetta coppia di potere – sono popolari, partecipano e ospitano tutti gli eventi giusti – ma devono ancora dare un nipote ad



Augusto.

Domina episodio 6 – “Ombre notturne”

Da sinistra: Livia (Kasia Smutniak) e Antigone (Colette Dalal Tchantcho) nel sesto episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Giugno 23 a.C.) Sono passati due mesi dalla peste e i ragazzi di Livia sono ancora in pericolo. Marcello si circonda degli stessi potenti alleati politici che complottarono per assassinare Agrippa, Tiberio e Druso quando Augusto era malato. Il quale, a peggiorare le cose, sta ora progettando di adottarlo formalmente come erede. Marcello sta diventando una minaccia troppo grande e Livia sa che dovrà intervenire per fermarlo.

Domina episodio 7 – “Tradimento”

Da sinistra: Gaio Ottaviano (Matthew McNulty) e Agrippa (Ben Batt) in una scena del settimo episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Maggio 22 a. C) È passato quasi un anno da quando Marcello, il favorito di Augusto, è morto in circostanze oscure, e a Roma il potere imperiale inizia a manifestare le prime crepe. Non solo un ex governatore, Primo, viene processato per aver iniziato una guerra illegale ordinata da Gaio, ma Druso sta rivelando una vena spietata che fa preoccupare Livia per le prospettive del suo piano.

Domina episodio 8 – “Felicità”

Anticipazioni: Livia Drusilla (Kasia Smutniak) in una scena dell’ottavo episodio di “Domina”. Credits: Sky.

(Maggio 22 a.C) Mentre Livia si accinge a un lungo viaggio con Gaio, è costretta ad affrontare alcuni grandi cambiamenti. Senza alcuna certezza sul proprio ritorno, è spinta da Pisone a parlare ai figli del ruolo che avranno nel suo piano di ripristinare la Repubblica. Nel frattempo, Antigone rivela che anche lei sta partendo per crescere il figlio con Tico nella loro tenuta fuori Roma.