Domina avrà una seconda stagione?

Domina 2 ci sarà?

Domina 2 si farà? Ha esordito venerdì 14 maggio su Sky e NOW la serie Domina, ispirata alla vita di Livia Drusilla e prodotta da Sky Studios, Fifty Fathoms e Tiger Aspect Productions.

Con protagonista Kasia Smutniak (Diavoli), la serie è un dramma epico e insieme un racconto estremamente contemporaneo, per una grande coproduzione internazionale girata presso i Cinecittà Studios di Roma, in otto episodi che seguono la scalata della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla.

La sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano. A interpretare colei che Kasia Smutniak ha definito “La prima femminista della storia” troviamo Nadia Parkes (Doctor Who, The Spanish Princess) nei primi due episodi.

Kasia Smutniak interpreta Livia Drusilla in “Domina”. Credits: Sky Italia.

Domina è ambientata durante il regno di Augusto, primo imperatore romano, ma viene raccontata attraverso il punto di vista di sua moglie Livia Drusilla. Seguiamo Livia dal suo esilio fino al ritorno a Roma, determinata a riconquistare quel che le è stato sottratto. Ci riuscirà, brillantemente, sposando l’uomo che tutto le aveva tolto.

Al compimento dei trent’anni, Livia ha recuperato proprietà, status e molto di più. Ma il suo amato padre, intanto, è morto combattendo per la Repubblica, contro lo stesso Augusto, che ora è suo marito. Ben presto Livia realizzerà che non basta prendere il potere, occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri lo bramano per sé.

Ci sarà una seconda stagione? La lunga vita di Livia Drusilla potrebbe continuare a ispirare gli sceneggiatori, essendo arrivata alla veneranda età di 86 anni. Come ha detto Kasia Smutniak, nel caso di Domina “La storia è meglio della finzione”.

Nel corso della conferenza di presentazione di Domina a cui ha preso parte anche Tvserial.it, all’ideatore della serie Simon Burke è stato chiesto se potrebbero esserci future stagioni incentrate su altre donne importanti nella storia di Roma come Ipazia od Ortensia.

“Livia è stata la prima della sua famiglia come manipolare gli uomini in alcune situazioni, e usare il potere tramite loro” ha raccontato il creatore, che ha aggiunto: “Lei è la bisnonna di una dinastia incredibile di donne, che sono intimamente connesse con gli imperatori che hanno seguito Augusto, da Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone”.

Attualmente non arrivano conferme da parte di Sky sul futuro di Domina, che ad oggi non risulta rinnovata né cancellata. Trattandosi di una produzione italo-inglese di alto profilo, è altamente probabile che la seconda stagione di Domina dipenderà dal successo che riscuoterà sulle reti Sky in Italia, Gran Bretagna e Germania, mentre negli Stati Uniti dalla rete via cavo Epix.