dermophisiologique,-continua-teledermoestetica3d.

Spread the love

di Isabella Radaelli

Prosegue con successo la consulenza firmata Dermophisiologique che mette a disposizione la competenza di oltre 200 Estetiste Professioniste dei propri Istituti partner per offrire a domicilio e in videochiamata una consulenza dermocosmetica personalizzata.

Cos’è TeleDermoEstetica3D?

La consulenza faccia a faccia per la pelle. Non un’app, ma una vera specialista Dermophisiologique a disposizione, che analizza la pelle, individua le problematiche, consiglia i prodotti dermocosmetici più adatti, verificando i risultati nel tempo con una vera assistenza a domicilio.

Sullo shop on line Dermophisiologique, è attiva la sezione di Teledermoestetica 3D, con un menu dedicato dove si può richiedere il servizio di consulenza personalizzata semplicemente compilando un form di registrazione.

Tutto gratis e tutto online: due fattori che fanno la differenza. La competenza e l’esperienza di un’estetista professionista, capace di individuare e gestire le varie problematiche della pelle, che insieme al Metodo Dermophisiologique, garantiscono risultati di provata efficacia, misurabili e duraturi.

Cosa serve?

Un cellulare e 20 minuti da dedicare alla propria pelle.

Come funziona?

La Consulenza personalizzata si svolge in 3 passaggi:

1-DERMO-CONSULTO

In videocall su whatsApp, l’estetista farà alcune domande per identificare il tipo di pelle, valutare gli inestetismi presenti e i fattori di debolezza.

2-DERMO-CONSIGLIO



L’estetista prepara una prescrizione cosmetica personalizzata in base al tipo di pelle e alle problematiche individuate. secondo una precisa sequenza giornaliera che aiuta a raggiungere i risultati desiderati.

3-DERMO- MONITORAGGIO

Con appuntamenti telefonici ogni 10-15 giorni, sempre in videocall, vengono verificati i risultati e i progressi, per capire se confermare il programma di autocura o affinarlo in base ai miglioramenti ottenuti.

Inoltre scegliendo i prodotti Dermophisiologique, si sostiene l’Ambiente e

Dermophisiologique è la prima azienda di dermocosmesi professionale ad essere Società Benefit: un nuovo modo di fare business, trasparente e responsabile.

Dentro ogni prodotto Dermophisiologique, realizzato interamente in Italia, confluiscono la Ricerca, il Rispetto dell’Ambiente, la costante Qualificazione professionale.

Un’ Azienda fatta di Persone che condividono la mission di eccellenza nella Qualità, nel lavoro quotidiano e nella Vita.

B the Change! ATTIVI PER LA PELLE, ATTIVI PER IL MONDO. E’ il claim di Dermophisiologique.