carmen-russo-ed-enzo-paolo-turchi-nella-bufera,-i-loro-domestici-rivelano-che-…

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia collaudatissima, da tantissimi anni sempre insieme, uniti nella vita e nel lavoro e poi, pochi anni fa, hanno dato alla luce una bambina che è ormai diventata il fulcro di tutto. Tutti ricordano Enzo Paolo Turchi all’Isola dei famosi quando, in preda alla nostalgia per la sua casa e per la moglie, decise di mollare tutto e fare rientro in Italia.

I due sono sempre stati, nell’immaginario collettivo, la coppia perfetta, capace di prendersi in giro ma di spalleggiarsi sempre, condividendo ogni momento insieme.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi accusati dai loro domestici

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi non stanno vivendo un momento facile perchè sono stati denunciati, per lavoro irregolare e violenza privata, dai loro domestici.

La denuncia è stata sporta presso il Tribunale e la Procura di Tivoli.

L’accusa è di aver sfruttato i loro domestici che dovevano occuparsi della loro tenuta lavorando a nero.

Per questo, presso il Tribunale del Lavoro di Tivoli pendono due cause civili.

I domestici hanno messo a disposizione dell’autorità, diverse prove quali messaggi, foto e video.

A detta dei domestici ricevevano come stipendio prima 700 euro e poi 500. Infatti, i domestici hanno dichiarato di avere guadagnato, in sette mesi e mezzo, 4.625 euro e cioè 2,2 euro l’ora, in contanti, a nero.

Le dichiarazioni di carme Russo

Carmen Russo ha voluto dare a Il Fatto Quotidiano la sua versione e ha detto: “Quei signori? Hanno lavorato dall’estate fino a Natale nella nostra villa ma quando hanno deciso di andar via è finito il rapporto e sono stati liquidati, non è successo nulla”.

E poi Carmen Russo ha dichiarato che erano regolarmente assunti: “Sicuramente ma adesso questo non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare. Io non sono al corrente di nulla, non abbiamo avuto nessuna comunicazione tra l’altro. Ma sa cosa? Pensando di avere a che fare con dei personaggi cercano di caricare la situazione, tutto lì”.

Il Tribunale di Tivoli ha fissato un’udienza a dicembre, e l’altra per l’8 marzo 2022.

I domestici hanno dichiarato: “Avevano messo un annuncio, ci siamo trasferiti apposta. Tante promesse ma non ci hanno mai messo in regola. Ci pagavano 500 euro a testa per 10 ore di lavoro, senza ferie, permessi e malattia. Quando ci siamo impuntati Turchi ci ha minacciati e cacciati dalla villa di Formello”.

“Un rapporto di lavoro che in otto mesi, nonostante le promesse, non è mai stato regolarizzato”.

E poi i domestici hanno raccontato di quanto Enzo Paolo Turchi sia stato anche violento con loro: “Nell’urlare queste parole portava a pochi millimetri dal mio viso la sua mano tesa facendo capire al sottoscritto che questa volta si era fermato ma che non sarebbe stato così la prossima volta”.

L’avvocato Colasanti, legale dei domestici, ha dichiarato: “In piena pandemia si sono ritrovati infatti senza lavoro e senza tutele”.

