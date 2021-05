caos-magistratura,-gian-carlo-caselli:-“il-fango-di-oggi-lo-abbiamo-visto-in-passato,-dalla-p2-allo-stop-a-falcone”

“Da Amara a Palamara: non ci sono più i magistrati di una volta?”, questo il titolo del nuovo numero di FqMillennium presentato nel corso di una diretta web moderata da Mario Portanova con i giornalisti Antonio Massari e Giovanna Trinchella che hanno dialogato con Gian Carlo Caselli, magistrato a riposo e già procuratore di Torino, che ha raccontato alcuni episodi del passato, da cui emerge che l’attuale momento di crisi attraversato dalla magistratura non è una novità assoluta: “Le cose che stiamo toccando col mano oggi, il caso Palamara, l’inchiesta di Perugia, questo magma che stiamo vivendo, non sono una novità assoluta. in passato ci sono stati esempi di degenerazione molto importanti. Nel 1983 il Csm, che si comporta benissimo, infligge la punizione della radiazione al segretario generale di Magistratura Indipendente perché si scoprì che Gelli in qualche modo cercava di avere il controllo di una fetta della magistratura attraverso questa corrente. La degenerazione delle correnti addirittura in combutta con poteri occulti…”.

