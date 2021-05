Calciomercato Milan, la priorità è l’attacco: tre nomi pazzeschi nel mirino

Calciomercato Milan | La priorità della dirigenza rossonera è quella di rinforzare il reparto offensivo: diversi gli obiettivi tenuti d’occhio da Maldini. I dettagli

Calciomercato Milan

La priorità del Milan per la prossima stagione, soprattutto qualora dovesse qualificarsi in Champions League, sarebbe quella di rinforzare l’attacco dove al momento, come centravanti puro, c’è solo Ibrahimovic che conta quasi 40 primavere.

Gli obiettivi di Maldini e Massara sono diversi, ma tre in particolare li stuzzicano. In primis, per ciò che riguarda la Serie A, piacciono Vlahovic e Belotti. Il primo piace anche alla Juventus che attualmente sarebbe in vantaggio. Ad ogni modo, il presidente viola Commisso chiede almeno 50 milioni per farlo partire. Più facile arrivare al granata, con Cairo che vorrebbe 35 milioni di euro ed il giocatore pronto a giocare per la maglia per cui tifava da bambino. L’altra pista porta al giovane Myron Boadu dell’AZ Alkmaar.

Calciomercato Milan, Atletico Madrid su Castillejo

Samuel Castillejo (Getty Images)

Il Milan potrebbe non rinnovare il contratto a Samu Castillejo che quindi, dal 1° luglio, diverrebbe svincolato. Diversi sono i club pronti a fiutare l’affare, due su tutti l’Atletico Madrid ed il Siviglia. In terza fila anche l’Espanyol.

I rossoneri, al posto dello spagnolo, vorrebbero qualcuno in grado di potare gol ed assist e di far crescere ancora di più Saelemaekers. Il preferito di Maldini, non è un mistero, si chiama Thauvin. Il francese, anche lui in scadenza di contratto, chiede 4-5 milioni per firmare con i rossoneri. Questo per ora rimane l’ostacolo che non ha permesso ancora di trovare un accordo.