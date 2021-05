biden-cancella-il-giardino-degli-eroi:-il-sogno-di-trump-con-le-statue-di-kobe-bryant-e-whitney-houston

Spread the love

dalla nostra inviata Anna Lombardi

(reuters)

Il tycoon voleva realizzare un parco con 244 monumenti: accanto a George Washington e Ronald Reagan, Davy Crockett, Louis Armstrong e Muhammad Ali. Il presidente ha revocato anche le pene durissime stabilite dalla precedente amministrazione per chi vandalizzava le statue. Tra una settimana nuove proteste sono previste in tutta l’America per l’anniversario della morte di Floyd