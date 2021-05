Barbara D’Urso fa una gaffe in diretta tv e poi fuori di sè dice: “ Ma che ha detto …”

Spread the love











Barbara D’Urso è una nota conduttrice italiana da diversi anni ed è al timone di alcune trasmissioni televisive tra cui Pomeriggio 5 e Domenica live. Molto spesso la conduttrice è finita al centro di alcune polemiche, per via di un qualcosa che è accaduto sistematicamente nelle puntate dei suoi programmi. Questa volta però sembrerebbe che Barbara abbia davvero stupito tutti i suoi telespettatori. Ma cosa è accaduto?

Barbara D’Urso stupisce i telespettatori di Pomeriggio 5

La conduttrice innanzitutto di sarebbe presentata in puntata in modo diverso rispetto al solito, indossando semplicemente una tuta e delle scarpe da ginnastica. Poi è stato al momento dei saluti che è stata protagonista di una gaffe piuttosto seria, che è stata ripresa sui principali social network. Sembra che nel momento in cui Barbara ha salutato i suoi telespettatori, abbia ricordato anche uno dei più grandi artisti della musica italiana, che pare facesse il compleanno. Peccato che però Barbara abbia citato un artista che purtroppo ci ha lasciati ormai tanti anni fa ed abbia scambiato completamente persona.

Nei saluti finali, la conduttrice fa gli auguri ad un artista ma sbaglia persona

Ebbene si, nel corso della giornata di ieri di Barbara D’Urso ha stupito i suoi telespettatori al termine della puntata di Pomeriggio 5, facendo una gaffe un tantino esagerata. Sembrerebbe che al termine della puntata, la conduttrice abbia voluto fare i suoi più personali auguri ad un grande artista della musica italiana, Peccato che però nel farlo ha sbagliato persona ed ha citato il nome di un artista che purtroppo è scomparso ormai tanti anni fa.

Gli auguri a Little Tony, ma in realtà erano per Tony Renis

“Amici! Oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony!”, questi i saluti di Barbara d’Urso la quale poi però si è immediatamente accorta di aver fatto un errore ed ha chiesto scusa. Come tutti sappiamo infatti, Little Tony è venuto a mancare diversi anni fa ed invece a fare il compleanno è stato Tony Renis. “Little Tony? Che ho detto! Dio mio, no! Perdonatemi”, queste ancora le parole della D’Urso che ha continuato poi nel fare gli auguri allo zio Tony. “Tony Renis! Il mio grandissimo amico Tony Renis compie 83 anni, zio Tony, un abbraccio, ti voglio bene! Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando..”, ha aggiunto ancora la conduttrice. Sicuramente questa gaffe ha fatto tanto sorridere i telespettatori a casa e sicuramente anche lui Tony.

