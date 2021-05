american-housewife,-dal-14-maggio-in-streaming

American Housewife in streaming

American Housewife in streaming: arriva su Disney+ a partire dal 14 maggio le prime tre stagioni della sit-com con protagonista Katy Mixon. L’attrice è celebre al pubblico televisivo per aver fatto parte di un’altra famiglia delle risate televisive, quella di “Mike & Molly” con Melissa McCarthy.

Giunta negli Stati Uniti alla quinta stagione, American Housewife ha per protagonista Katie Otto (Mixon), una casalinga grintosa e impenitente. Katie è sposata con Greg (Diedrich Bader, Veep), professore universitario.

I due sono i genitori della sportiva Taylor (Meg Donnelly, Zombies), l’arrivista Oliver (Daniel DiMaggio) e la dolce Anna-Kat. Quest’ultima è interpretata da Julia Butters, che ha lasciato la serie dopo la sua fortunata apparizione nel ruolo di Trudi Fraser C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Alla parte di Anna-Kat è subentrata Giselle Eisenberg a partire dalla quinta stagione.

Katie Otto (Katy Mixon) è la protagonista della sit-com “American Housewife”. Credits: ABC Studios/Disney Plus.

La famiglia Otto spicca per il suo essere spontanea ed imperfetta, qualcosa che si vede di rado nell’agiata comunità di Westport, nello stato del Connecticut. Katie è insofferente nei confronti delle mamme “perfette” e della loro prole altrettanto impeccabile che pullulano per le strade della sua città Fortunatamente può contare sull’aiuto delle sue migliori amiche Angela (Carly Hughes, Insatiable) e Doris (Ali Wong, Baby Cobra).

Commedia irriverente sull’essere genitori al giorno d’oggi, American Housewife ribalta lo stereotipo della moglie e madre perfetta televisiva, un tropo ancora oggi molto presente nei palinsesti tv. Katie non si sente in difetto di fronte alle altre mamme: la sua forza sta nel celebrare i suoi difetti, così come i suoi pregi. È questa la lezione più preziosa che lei e Greg riescono a instillare nei loro figli.

La serie è creata da Sarah Dunn (già autrice di serie come Spin City e Bunheads) e prodotto da Kapital Entertainment e ABC Studios.

La prima stagione completa di American Housewife è disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 14 maggio. Seguirà la seconda stagione dal 21 maggio, e la terza dal 28 maggio sempre nella sezione Star.