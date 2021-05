“A chi assomiglierà?” Belen Rodriguez in dolce attesa: il pancino cresce – FOTO

Belen Rodriguez continua a proporre delle foto suggestive in bikini delle sue recentissime vacanze alle Maldive. Ha regalato ai suoi follower un anticipo d’estate. Nel frattempo fa un’ecografia di controllo. Come sta la piccola Luna Marie?

L’ultima foto proposta sul proprio profilo Instagram dalla modella e presentatrice tv Belen Rodriguez risale a un recente passato. La bellissima donna ha trascorso poche settimane fa un periodo di vacanza alle Maldive, in compagnia del fidanzato, Antonino Spinalbese.

Ha portato con sè i suoi follower attraverso scatti suggestivi che la ritraevano su spiagge paradisiache, immersa in acque cristalline, godendosi tramonti talmente incantevoli al punto da sembrare quasi irreali.

La nostalgia di quei luoghi da favola la spinge a voler condividere ancora momenti preziosi. Sarà l’ultima vacanza prima della nascita della figlia della coppia che verrà alla luce proprio nei caldi mesi estivi. Micro bikini per Belen Rodriguez che, con le rotondità del pancino che cresce, aumenta fascino e dolcezza. “Sono troppo impaziente di vederti” – scrive in didascalia riferendosi alla bimba in arrivo. “A chi assomiglierà?” – si chiedono i follower. L’attesa per scoprirlo è breve.

Belen Rodriguez: le immagini dell’ecografia

