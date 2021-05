torte-e-fragole:-crostata-con-panna-cotta-al-lime

La crostata di fragole e rabarbaro con panna cotta al lime è la ricetta in anteprima del nuovo numero di La Cucina Italiana, ora in edicola

«Cinque centesimi in più, ma rosso!». Così recita un vecchio detto che interpreta il fascino del colore più brillante, dirompente e allegro. Come la fragola, il frutto del mese che trionfa nelle ricette del numero di maggio di La Cucina Italiana, in edicola dal 27 aprile.

Sono quattro le torte deliziose create dalla nostra Joëlle Néderlants per addolcire la vostra primavera. Ognuna è speciale e vede protagonista la fragola come ingrediente regina, con l’aggiunta di qualche sfumatura di lampone, ribes e rabarbaro. Dalla Crostata di fragole e rabarbaro con panna cotta al lime alla Ciambella triple fragole e nocciole, fino alla Charlotte con due bavaresi e la Torta morbida alle mandorle con fragoline di bosco, tutte idee fantastiche per gioire a tavola della nuova stagione.

La ricetta che desideriamo regalarvi in anteprima è la Crostata di fragole e rabarbaro con panna cotta al lime, ma prima un piccolo inciso sul rabarbaro:

Il rabarbaro è una pianta originaria della Cina, dove i medici ne utilizzavano anticamente estratti della radice come digestivo e depurativo. Proprietà presenti anche nei carnosi piccioli delle foglie, usati in cucina, specie nella più recente tradizione anglosassone: tanto più dolci quanto più sono rossi, hanno un retrogusto amarognolo e acidulo e un aroma che fa del rabarbaro un ingrediente apprezzato per compost e confetture. Soprattutto in abbinamento con le fragole.

Crostata di fragole e rabarbaro con panna cotta al lime

Impegno Medio



Tempo 1 ora e 20 minuti



più 3 ore di riposo

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

PER LA PASTA FROLLA



300 g farina 00



200 g burro



140 g zucchero



100 g farina di riso



50 g farina di mandorle



2 uova



1 baccello di vaniglia – sale

PER LA COMPOSTA



350 g fragole



150 g rabarbaro



80 g zucchero



4 g pectina – lime

PER LA PANNA COTTA



300 g panna fresca



70 g latte



60 g zucchero



7 g gelatina alimentare in fogli



1 lime

PER COMPLETARE



150 g fragole – lime – menta

PER LA PASTA FROLLA



Mescolate le farine con lo zucchero, i semi della vaniglia e una presa di sale e impastatele con il burro. Una volta ottenuto un insieme di briciole, unite le uova e lavorate la pasta fino a ottenere un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per 1 ora. Stendetelo poi a 4 mm di spessore e con esso foderate uno stampo da crostata (ø 24 cm), sul fondo e sui bordi. Rifilate l’eccedenza. Adagiate sul fondo di pasta un disco di carta da forno, copritelo con le perle per la cottura in bianco o con legumi secchi e infornatelo a 180 °C per 25 minuti. Sfornate lo stampo, eliminate le perle e la carta e fate cuocere per altri 4 minuti. Lasciate raffreddare.

PER LA COMPOSTA



Mondate fragole e rabarbaro. Tagliateli a pezzi e raccoglieteli in una casseruola con lo zucchero e la pectina. Fate cuocere a fuoco basso finché la frutta non avrà rilasciato la sua acqua, quindi alzate un po’ la fiamma, portate a bollore e cuocete per 15 minuti, unendo un cucchiaio di succo di lime negli ultimi 2 minuti. Lasciate raffreddare la composta, quindi versatela nel guscio di frolla.

PER LA PANNA COTTA



Mettete a bagno la gelatina in acqua fredda. Scaldate la panna e il latte con lo zucchero fino al bollore. Togliete la pentola dal fuoco e unite la gelatina strizzata e la scorza grattugiata del lime. Mescolate per sciogliere la gelatina e fate raffreddare, fino a temperatura ambiente. Versate quindi la panna sopra la composta, nel guscio di frolla. Mettete la crostata in frigorifero per almeno 2 ore.

PER COMPLETARE



Decorate la crostata con le fragole intere, scorza di lime grattugiata e foglioline di menta.