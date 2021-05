Tommaso Zorzi, Elena Santarelli fuori di sè a Il punto Z “Basta scusare …”

Spread the love











Elena Santarelli, ovvero la nota showgirl italiana nei giorni scorsi è stata protagonista di una puntata di Il punto Z. Quest’ultimo come tutti sappiamo, è il programma condotto da Tommaso Zorzi, ovvero il neo vincitore del Grande Fratello vip 2021. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha intervistato il suo amico ed ex compagno d’avventura Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Subito dopo, nella puntata successiva ha fatto una chiacchierata molto interessante con Elena Santarelli, con la quale ha parlato di tante cose tra cui anche l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale lei ha partecipato.

Elena Santarelli ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi

Elena è stata così ospite a Il punto Z il programma di Tommaso Zorzi ed è stato proprio nel corso della chiacchierata che la conduttrice ha voluto parlare e dire quanto fosse dispiaciuta per gli attacchi che il conduttore Tommaso ha dovuto subire in queste settimane soprattutto sui social network. Elena ho voluto anche dare la sua solidarietà a Tommaso dicendo di capire bene che cosa sta attraversando perché In diverse occasioni, alcuni anni fa, è stata parecchie volte oggetto di critiche e di attacchi da parte degli haters.

“Basta scusare gli haters, bisogna querelare”, ecco le dichiarazioni della Santarelli

A questo punto ha voluto dire la sua riguardo questi cosiddetti leoni da tastiera, dicendo che secondo il suo modesto parere non bisogna far finta di nulla o comunque scusarli. “Bisogna querelare perchè la gente deve avere paura di dire certe cose…Basta scusare queste persone, che scrivono cattiverie…Giudicano con troppa facilità…”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Elena Santarelli la quale ha confessato di essere stata purtroppo in passato Vittima di accuse e critiche arrivate dai cosiddetti leoni da tastiera.

Le opinioni della showgirl sull’Isola dei famosi

La nota showgirl sembra abbia voluto anche parlare di questa ultima edizione dell’ Isola dei Famosi dicendo di preferire senza dubbio Beatrice Marchetti e Drusilla Gucci. Poi il conduttore che tra l’altro qualche giorno prima ad Andrea zelletta ha confessato di frequentare al momento un ragazzo, avrebbe fatto una domanda alla Santarelli. Il conduttore avrebbe chiesto così alla sua ospite se accetterebbe mai di vivere in completa solitudine all’Isola dei famosi come una modella. A quel punto la Santarelli avrebbe risposto affermativamente perché come tutti sappiamo, non si è mai tirata indietro ed ha sempre affrontato tutto nella sua vita. “Io da sola come lei? Certo…Però facile parlare da casa…Se avessi avuto quella possibilità l’avrei presa…”. Queste le dichiarazioni della Santarelli che durante il reality al quale ha preso parte, ha dimostrato sicuramente di avere tanta forza di volontà e anche tanta tenacia.

