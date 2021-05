Stefania Orlando, sui social “Sono impazzita perchè …” e restano tutti senza parole

Spread the love











Stefania Orlando come tutti sappiamo, ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip e sembra che abbia avuto un successo davvero straordinario. In queste ultime settimane, l’ex gieffina è stata particolarmente al centro del gossip per un presunto diverbio che ci sarebbe stato tra lei ed un’altra ex gieffina ovvero Samantha De Grenet. In realtà però sembrerebbe che tra le due non ci sia stato poi nulla di così tanto grave, ma semplicemente qualche dichiarazione di quest’ultima che sarebbe stata fraintesa.

Stefania Orlando torna alla sua vita di tutti i giorni

Adesso una volta chiarito questo equivoco, sembra che Stefania Orlando abbia preso una decisione, ovvero di trascorrere qualche settimana di totale relax. L’ex gieffina pare sia tornata più che altro alla sua vita quotidiana. Sembra che da quando la conduttrice è uscita dalla casa più spiata d’Italia, sia stata parecchio presente anche sui social network. Nello specifico sembra aver aggiornato il suo profilo Instagram quotidianamente facendo sapere ai propri fan che cosa facesse.

Totale relax e tanto tempo da dedicare alla famiglia

In questi ultimi giorni però qualcosa è cambiato e la nota Stefania Orlando pare abbia deciso di ritirarsi un po’ a vita privata lasciandosi andare al Relax. Così ha postato una fotografia in cui appare evidente che effettivamente in questi ultimi giorni abbia deciso di lasciarsi un po’ andare alla libertà ma soprattutto al totale relax. Molti follower hanno così voluto fare i complimenti alla Orlando per aver preso questa decisione In molti sembra che le abbiano addirittura chiesto se per lei fosse un momento piuttosto particolare. “Ragazzi in questi giorni sono libera e faccio un po’ di storie senza arte né parte. Tante volte qualcuno si preoccupa e si chiede se io sia impazzita. E la riposta è sì, sono impazzita”. Queste sono state le sue parole scritte sul profilo Instagram a corredo di una foto, mettendo in risalto ancora una volta il suo lato particolarmente scherzoso.

“Sono impazzita..”, queste le dichiarazioni della Orlando

Sembra che la conduttrice abbia voluto semplicemente ritagliarsi qualche giorno di relax al fianco del marito Simone Gianlorenzi e dei suoi animali domestici dopo essere stata per tanti mesi lontano da casa. Ad un certo punto, la conduttrice avrebbe anche scherzato con i suoi amici a quattro zampe ovvero il cane ed il tuo gatto. “Sapete per caso quando va in onda lo scherzo de Le Iene?”. Questo è ancora le parole della Orlando che ha interrogato i tuoi follower.

Mi piace: Mi piace Caricamento...