passeggera-proveniente-dall’india-positiva-al-coronavirus-ricoverata-al-san-matteo-di-pavia.

The charter from New Delhi with 146 passengers on board from Amristar, city of Punjab, north of India arrives at Orio al Serio airport, Bergamo, Nothern Italy, 03 May 2021. For the 146 passengers, the procedures decided by the Prefecture together with Ats and the Lombardy Region to isolate them, subject them to an antigenic swab at the airport and transport them to Covid hotels, where they will remain in quarantine for the next 10 days as required by the Ordinances of the Ministry of Health of 25 , 28 and 29 April last relating to measures for the management of the containment of the epidemic for subjects who have stayed in India (as well as Bangladesh and Sri Lanka).

ANSA/TIZIANO MANZONI

E’ stata ricoverata una delle passeggere del volo atterrato a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dall’India.

La donna si trovava, come gli altri passeggeri in isolamento in un Covid Hotel.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha spiegato che è stata ricoverata ieri con sintomi del coronavirus e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il C-pap.

Positività confermata sia dal test rapido che da quello molecolare, che ora è stato inviato al San Matteo di Pavia per il sequenziamento dell’RNA per capire di che variante si tratti. (ANSA).