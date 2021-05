paolo-bonolis-prende-in-giro-barbara-d’urso

Spread the love

Nelle ultime puntate di Avanti un altro Paolo Bonolis ha dato vita ad una perfetta seppur silenziosa imitazione di Barbara D’Urso. Accenni a buste choc e una mano sul cuore, infatti, sono bastati per far pensare subito a Carmelita!

Ormai da qualche mese Paolo Bonolis ha “rubato il posto” a Barbara D’Urso. Il popolare conduttore, infatti, si è guadagnato la fascia serale della domenica di Canale 5 che, un tempo, era occupata da “Live – Non è la D’Urso”.

Il programma della presentatrice partenopea, però, non riusciva da tempo ad ottenere gli ascolti sperati e così la rete del Biscione ha deciso di far subentrare “Avanti un altro pure di sera“.

Evidentemente, però, la presenza della D’Urso si fa ancora sentire e, infatti, di recente Bonolis ha assunto atteggiamenti ed espressioni tipici proprio della collega.

Paolo Bonolis imita la D’Urso

Senza citarla o chiamarla direttamente in causa in queste ore Paolo Bonolis ad Avanti un altro è tornato ad ironizzare su Barbara D’Urso.

È successo tutto quando, dopo l’ingresso della Bona Sorte, il concorrente avrebbe potuto vincere 300 mila euro indovinando un rumore misterioso con l’aiuto di tre indizi contenuti in una busta. Così, prima di mandare la pubblicità, Paolo ha lasciato il pubblico con un po’ di suspense.

“Ora faccio la televisione come va fatta: quale rumore si celerà? Non perdete l’appuntamento con il disvelamento del mistero, tra poco, sempre con noi. E all’interno di questa busta tanti suggerimenti…”

ha detto il conduttore, guardando dritto in camera con una mano sul cuore. I più attenti hanno subito notato l’allusione a Barbara con cui, è risaputo, Paolo ha avuto in passato un po’ di maretta.

Chissà come la prenderà Carmelita e, soprattutto, se risponderà. All’inizio, infatti, Paolo poteva vantare ascolti decisamente migliori dei suoi mentre ora, invece, anche per lui risultati non sono quelli sperati.