niente-quarantena-per-i-turisti-europei-che-vengono-in-italia-(ma-doppio-tampone):-le-nuove-regole-in-vigore-dal-16-maggio

Novità importante per il turismo in Italia a partire da domenica 16 maggio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato una ordinanza, non ancora pubblicata sul sito del ministero ma annunciata sui canali social del ministro che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Shengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena.

Eliminata dunque la quarantena di cinque giorni al rientro o all’ingresso in Italia. Resta in vigore l’obbligo del doppio tampone negativo: il primo andrà fatto 48 ore prima dell’ingresso in Italia, con validità identica per molecolare e antigenico rapido, un secondo andrà quindi ripetuto una volta arrivati in Italia.

Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.



Con una seconda ordinanza invece Speranza ha allargato la possibilità di ingresso in Italia con i voli Covid tested per chi proviene da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti oltre che dagli Stati Uniti. Gli aeroporti abilitati sono ora quelli di Roma, Milano, Venezia e Napoli.

