Maurizio Costanzo dice del figlio Gabriele “All’inizio è stata una …”

Spread the love











Maurizio Costanzo è il noto giornalista che in questi anni ha avuto un successo davvero straordinario, Non soltanto in Mediaset ma anche in radio e nella letteratura. Conduttore televisivo e anche giornalista tra i più autorevoli del nostro paese, Maurizio da oltre 25 anni condivide la sua vita con una delle conduttrici più importanti di casa Mediaset ovvero Maria De Filippi. Lo scorso mese di agosto la coppia ha festeggiato le nozze d’argento.

Maurizio Costanzo, diverse donne e quattro matrimoni

Sembra che dopo aver avuto diverse donne e diversi matrimoni, Maurizio abbia trovato la sua stabilità con Maria con la quale sta insieme ormai da tantissimi anni. “Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più”, ha confessato il giornalista. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Costanzo ha avuto diverse donne e si è sposato diverse volte. La prima volta con Lori Sammartino, poi in seconde nozze si è sposato con Flaminia Morandi che è la madre dei suoi figli Saverio e Camilla. In terze nozze, poi Maurizio si è sposato con Marta Flavi, ma purtroppo questa relazione oltre ad essere durata davvero pochissimo tempo, non è nemmeno finita nel migliore dei modi.

L’incontro con Maria De Filippi ed il loro grande amore

Poi l’incontro con la De Filippi, che ha sposato nel 1995. Da sempre Maurizio ha dichiarato di essere particolarmente devoto alla sua compagna. “Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria…” ha dichiarato una volta il giornalista, facendo ben intendere quanto sia profondo e importante il loro legame. Nel corso dell’intervista sembra che Maurizio Costanzo abbia anche voluto parlare dei suoi figli Saverio e Camilla, dicendo di essere comunque un papà molto presente per loro. Da diversi anni sembra che abbiano addirittura dei rituali ovvero Maurizio si incontra con i suoi figli e anche con i suoi 4 nipotini ogni giovedì e pranzano insieme.

L’amore per Gabriele, il figlio adottato con Maria

Poi ha parlato anche di Gabriele, il figlio che il giornalista ha adottato con Maria De Filippi ed al quale ha voluto rivolgere delle parole di grande stima e soprattutto tanto affetto. “Lui lavora con Maria, sono unitissimi”, ha sottolineato il giornalista.” Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò ‘papà’ per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”. Questo ancora quanto dichiarato dal giornalista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...