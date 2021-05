laptop-per-giocare,-asus-svela-i-rog-zephyrus-s17-e-m16

ASUS ROG ZEPHIRUS M16

Il nuovo laptop da gioco è dotato di un display da 16″, di processore Intel all’interno di uno chassis ultrasottile da 15″. Il display da 16″ combina un’alta risoluzione WQHD con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 3ms e Adaptive-Sync. Per la creazione di contenuti grazie a un display 16:10, con certificazione Pantone Validated, copertura al 100% dei colori DCI-P3 e supporto Dolby Vision per immagini più ricche.

I più recenti processori Intel Core i9-11900H di 11a Generazione garantiscono alta velocità di aggiornamento e ottime prestazioni nella creazione di contenuti. La configurazione fino a una GPU GeForce RTX 3070 offre frame rate elevati e tecnologie RTX anche per il rendering dei giochi più recenti. Inoltre, il sistema ROG Intelligent Cooling mantiene lo Zephyrus M16 fresco assicurando al tempo stesso alte prestazioni di CPU e GPU. GLi altoparlanti sono sei, due dei quali sono woofer con tecnologia force-canceling. Lo Zephyrus M16 è sottile 19.9mm e pesa 1.9kg, in un design elegante e professionale. Zephyrus M16 è anche disponibile in una diversa configurazione che comprende la nuova GPU GeForce RTX 3050 Ti, che rende l’esperienza RTX più accessibile che mai. E la famiglia di GPU RTX 3050 è in arrivo su altri portatili da gioco ROG, tra cui il Flow X13, Strix G15/17, Zephyrus G15, e Zephyrus G14.