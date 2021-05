isola-dei-famosi:-maurizio-costanzo-non-approva-lo-show

Maurizio Costanzo è per molti una vera e propria eminenza nel mondo dello spettacolo, un uomo che ormai al fianco di sua moglie Maria De Filippi è un po’ il re dell’ex tubo catodico. In una recente intervista per FQ Magazine, Maurizio ha parlato dei reality di Canale 5 di quest’anno, promuovendo a pieni voti il Grande Fratello Vip 5 ma non riservando belle parole sull’Isola dei famosi. Scopriamo cosa ha detto.

L’isola dei famosi è un reality che storicamente combatte con il Grande Fratello per quanto riguarda il gradimento e la popolarità dello show; quel che è certo p è che, nonostante l’isola non sia ancora giunta al termine, nessuno dei due reality ha soddisfatto le aspettative ed i paragoni con le edizioni precedenti.

A livello di ascolti quindi entrambi i reality hanno subito una battuta d’arresto, dettata molto probabilmente dall’overdose di tv che gli italiani hanno avuto a causa del confinamento in casa.

Maurizio Costanzo, eminenza della tv italiana, ha avuto modo di parlare apertamente dei suoi gusti sugli show di Canale 5. Scopriamo cosa ne pensa dei due format il conduttore di uno dei talk show più amati di sempre.

Maurizio Costanzo contro l’isola “Se devo vedere uno sconosciuto..”

Ospite di “Programma” talk show dei social di FQ Magazine, intervistato da Claudia Rossi e Andrea Conti, si è lasciato andare a diversi temi, come politica, attualità e tv.

Sul segreto di un programma per essere amato dal pubblico Costanzo non ha dubbi:

“La curiosità: se smettessi di avere curiosità per l’ospite che ho davanti smetterei di fare il conduttore televisivo“

Parlando di tv ha elogiato il successo di Amici, programma storico di sua moglie Maria, e del Grande Fratello Vip 5 che gli ha regalato un nuovo pupillo: Tommaso Zorzi.

Sull’isola dei famosi Costanzo è stato molto duro:

“se devo vedere uno sconosciuto che non si sa tuffare vado a Ostia”.

Un commento che non troverà d’accordo molte persone che, dopo mesi di televisione, comunque continua a guardare lo show. Piuttosto, che cosa ne penserà Ilary Blasi? Risponderà a questo commento così pesante?