isola-dei-famosi,-ilary-blasi-colpisce-ancora:-“ce-l’ha-calda?”

Ilary Blasi non si smentisce mai e da vera conduttrice dell’Isola dei famosi tocca punti dolenti anche con gli ospiti in studio, i dettagli

Ilary Blasi (Instagram)

Ieri sera si è tenuta un’altra puntata dell’Isola dei famosi ed è entrato a far parte di una delle squadre dei naufraghi un nuovo concorrente: Ignazio Moser. Il giovane modello ha già partecipato ad un reality, il Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’amore della sua vita Cecilia Rodriguez. Il suo arrivo nelle Honduras ha spiazzato i concorrenti, in particolare qualcuna che è rimasta folgorata dalla sua bellezza. La sua fidanzata però ha già messo i paletti all’uomo e Ilary si è divertita a lanciare qualche frecciatina alla coppia.

Isola dei famosi: la nuova gaffe di Ilary Blasi

Ilary Blasi si è divertita a stuzzicare Cecilia Rodriguez, ospite in studio, dopo averla vista molto accesa con le naufraghe che non hanno perso occasione di fare i complimenti al nuovo arrivato. La prima cosa che la conduttrice ha domandato alla modella argentina riguardava il romanticismo di Ignazio Moser. “Ti ha mai scritto delle parole d’amore così?”. Ha chiesto la Blasi a Cecilia che ha confermato: “Si, lui è molto romantico!”. Non soddisfatta la presentatrice romana ha continuato il suo interrogatorio e questa volta con una battuta più hot: “Ha la penna calda allora Ignazio?”. A quel punto non è mancato l’imbarazzo in studio da parte della Rodriguez che si è limitata a rispondere affermando quello che aveva già detto: “E’ romantico”.

Insomma la maggior parte della serata di ieri è girata intorno alla coppia e in particolare al nuovo naufrago Moser che una volta arrivato sull’Isola ha dovuto affrontare subito la prova del bacio sotto acqua con la compagna Francesca. I due hanno battuto il record, così la concorrente ha potuto gustare un piatto di spaghetti insieme al suo amico Andrea Cerioli.