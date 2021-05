Isola dei Famosi: Ignazio è il leader degli uomini

Spread the love

Awed, Ignazio, Andrea e Matteo si sono sfidati per determinare il Leader Salvador degli uomini. A trionfare è stato Moser che, arrivato sul ponte della Salvation, ha deciso chi eliminare definitivamente tra Roberto e Rosaria.

Pochi minuti fa gli uomini rimasti all’Isola dei Famosi si sono sfidati tra di loro per determinare chi meritasse il titolo di Leader Salvador. I quattro concorrenti si sono sfidati in una gara che ancora non avevamo visto all’Isola dei Famosi.

La sfida, infatti, consisteva nel salire su una torre in mezzo al mare, recuperare con un secchio dell’acqua e versarla in un tubo, finché non fosse emerso un galleggiante con un amuleto attaccato.

Dopo aver recuperato il medaglione il naufrago avrebbe dovuto posizionarlo su un tronco in spiaggia. Ad aggiudicarsi la vittoria per gli uomini è stato Ignazio Moser, che ha finito la gara davvero in fretta.

Ignazio Moser è il nuovo leader

Il Leader Salvador degli uomini è Ignazio Moser, che pochi minuti fa si è aggiudicato la collana che lo renderà immune. È stato lui, infatti, a vincere la sfida contro Awed, Matteo e Andrea.

Il ciclista, così, ha avuto la possibilità di decidere chi salvare tra Roberto e Rosaria e chi, invece, madre al televoto flash con Emanuela. Così, salito sul ponte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha tagliato la corda collegata a Ciufoli, spendendolo in sfida con Emanuela.

Il momento più divertente, però, è stato portato in tv da Awed che, a causa delle sue vertigini, è rimasto “appeso” sulla torre per qualche minuto.

Persino Massimiliano si è rifiutato di entrare in acqua per aiutarlo, sottolineando di non essere intervenuto nemmeno per salvare Drusilla.

Dopo aver raccolto tutto il suo coraggio, così, il giovane youtuber è riuscito a scendere, scherzando sul fatto che, vista la sua impresa, ora è lui il vero maschio alfa.