Il sequel del film Enola Holmes si farà

Millie Bobby Brown e Henry Cavill torneranno a interpretare la giovane investigatrice Enola e il navigato fratello maggiore Sherlock in una nuova avventura cinematografica, che arriverà prossimamente su Netflix

Lo si dava un po’ per scontato, dato il notevole successo, ma ora arriva la conferma ufficiale: il seguito di Enola Holmes si farà. Il film, libera interpretazione delle storie di Sherlock Holmes raccontate dalla sorella perduta, di nome Enola appunto, è comparso su Netflix nel settembre 2020, con 76 milioni di abbonati che si sono sintonizzati a guardarlo nei primi 28 giorni dall’uscita (almeno secondo le non sempre limpidissime statistiche della piattaforma di streaming). Ora, sempre Netflix, ufficializza il sequel, con la conferma di Henry Cavill e Millie Bobby Brown nei panni rispettivamente di Sherlock ed Enola.

“Non vedo l’ora di collaborare di nuovo con questa famiglia”, ha dichiarato la giovane attrice. “Enola ha un posto speciale nel mio cuore: è forte, senza paura, intelligente e coraggiosa”. A tornare nella nuova produzione è anche il regista Harry Bradbeeer, già premiato ai Bafta e con un curriculum che comprende Fleabag, Killing Eve e Ramy, e lo sceneggiatore Jack Thorne, noto per aver firmato gli script dell’opera teatrale Harry Potter and the Cursed Child e l’adattamento Hbo His Dark Materials. Molto probabilmente la nuova avventura prenderà il via da uno dei sei libri di Nancy Springer, che formano appunto la saga letteraria con al centro la giovane e intraprendente detective.

Sia Millie Bobby Brown sia Henry Cavill confermano così la loro collaborazione ormai consolidata con Netflix. L’attrice tornerà presto anche nella quarta stagione di Stranger Things, di cui si è visto di recente un enigmatico teaser, e produrrà e reciterà nel film fantasy Damsel: nel dicembre 2020 è stato annunciato un accordo di esclusiva fra lei e lo streaming di Los Gatos. Cavill, a sua volta, vestirà ancora i panni di Geralt di Rivia nell’attesa seconda stagione di The Witcher.