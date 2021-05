Il premio Oscar Bong Joon-ho farà (anche) un film animato

Oltre all’adattamento seriale del fortunato Parasite e a diversi progetti cinematografici in cantiere, il regista coreano firmerà una storia d’animazione con al centro strane creature marine

(Foto Wikipedia)

Non si fermano l’ascesa e la creatività di Bong Joon-ho, il regista coreano che l’anno scorso ha vinto l’Oscar con l’originalissimo Parasite. Il suo prossimo progetto è un film animato di produzione coreana dedicato a strane creature che abitano gli abissi del mare, al quale sta lavorando dal 2018, in stretta collaborazione con la società 4th Creative Party, nonostante lo script sia stato finalizzato solo lo scorso gennaio.

4th Creative Party è specializzata negli effetti speciali e ha già collaborato con Bong Joon-ho per Snowpiercer, Okja e Madre, e anche con il collega Park Chan-wook per Mademoiselle e Stoker. Non ci sono ulteriori dettagli sullo sviluppo del film, ma ciò che è certo è che si inserirà nella fitta agenda del regista coreano, che a oggi sta portando avanti svariati progetti.

Al momento, infatti, Bong Joon-ho sta lavorando all’adattamento seriale di Parasite per Hbo e a un film in lingua inglese che dovrebbe essere ambientato fra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il prossimo settembre sarà presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia; figurerà poi come produttore della pellicola di Matt Palmer Sea Fog, remake del coreano Haemoo che racconta la pericolosissima e inquietante missione dell’equipaggio di un peschereccio, ovvero portare un gruppo di immigrati clandestini dalla Cina alla Corea. Dunque, è probabile che non vedremo il film animato prima di un paio d’anni.