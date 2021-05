crostata-con-crema-alla-rosa

Ingredienti PER LA PASTA FROLLA

230 g farina 00

150 g burro

70 g zucchero

30 g farina di mandorle

1 uovo

sale

Ingredienti PER LA CREMA

500 g latte

80 g zucchero

50 g panna fresca

25 g amido di mais

5 tuorli

1 baccello di vaniglia

rose essiccate

acqua di rose

fiori eduli

Durata: 1 h 30 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

PER LA PASTA FROLLA

Mescolate le due farine e impastatele con il burro, in un insieme di briciole. Aggiungete una presa di sale, l’uovo e lo zucchero e lavorate fino a ottenere un panetto omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigorifero per 1 ora.

Stendete poi la pasta frolla a 3 mm di spessore e con essa foderate uno stampo da crostata (ø 20 cm), sul fondo e sul bordo.

Coprite la base con un foglio di carta da forno e riempite con i fagioli secchi per la cottura in bianco, quindi infornate il guscio a 180 °C per 25 minuti circa. Sfornatelo e lasciatelo raffreddare.

PER LA CREMA

Scaldate il latte con il baccello di vaniglia aperto per il lungo e qualche petalo di rosa. Sbattete i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais.

Versate il latte, portato a bollore, filtrandolo attraverso un colino, sui tuorli sbattuti.

Riportate il composto sul fuoco e cuocete fino a bollore, ottenendo la crema. Spegnete e fate raffreddare.

Montate la panna. Mescolate la crema con una frusta e incorporatevi la panna montata, quindi profumate con 2 cucchiai di acqua di rose.

PER COMPLETARE

Riempite la torta con la crema alle rose e decorate con fiori eduli.