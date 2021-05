coronavirus-nel-mondo,-l’america-festeggia-l’addio-alle-mascherine-per-i-vaccinati.-la-grecia-apre-ai-turisti

Niente mascherine per i vaccinati: l’America festeggia

Le nuove linee guida contro il Coronavirus diffuse ieri permettono agli americani vaccinati di stare all’aperto senza mascherine: un risultato celebrato da tutti i media Usa oggi, che sottolineano il successo della campagna vaccinala di massa lanciata dal presidente Joe Biden al suo arrivo alla Casa Bianca a gennaio. “Un gran giorno per il Paese”, ha detto ieri Biden parlando alla Casa Bianca. Nel suo discorso, ha ricordato “i posti di lavoro persi” e le vittime del Covid negli Usa e ha ribadito che “chi non è vaccinato, ha ricevuto una sola dose di vaccino o chi deve far passare le due settimane dalla seconda dose deve ancora indossare la mascherina”.





La Grecia riapre ai turisti: “Finalmente ripartiamo”

La Grecia riapre le porte ai turisti. “Stiamo salpando l’ancora”, ha proclamato il ministro greco del Turismo Harry Theocharis, aprendo ufficialmente la stagione ieri sera dall’antico tempio di Poseidone a Capo Sounion, vicino ad Atene. “Ci stiamo lasciando alle spalle le nuvole scure della paura e dell’insicurezza”, ha promesso. Confinata dal 7 novembre, la Grecia ha annunciato la revoca notturna di tutte le restrizioni al traffico in tutto il Paese, a terra e in mare, per il ritorno dei turisti. È sparito il divieto di lasciare il dipartimento o di recarsi su un’isola senza essere residente, niente più autorizzazioni a partire via Sms, niente più controlli di polizia e multe. In tutta la Grecia i musei riaprono oggi, mentre è già possibile, dai primi di maggio, mangiare o bere in terrazza. Unica condizione ora per viaggiare: essere vaccinati o presentare un Covid test negativo.

Studio britannico: “La seconda dose di Pfizer produce più anticorpi se ritardata”

Il vaccino di Pfizer genera risposte anticorpali tre volte e mezzo più grandi nelle persone più anziane quando una seconda dose viene ritardata a 12 settimane dopo la prima. Lo sostiene uno studio britannico, il primo a confrontare direttamente le risposte immunitarie del vaccino dall’intervallo di somministrazione di tre settimane testato negli studi clinici e l’intervallo di 12 settimane esteso che i funzionari britannici. Dopo che la Gran Bretagna ha esteso l’intervallo tra le dosi con l’obiettivo di dare una prima protezione al maggior numero di persone possibili, Pfizer e BioNTech hanno detto che non c’erano dati per sostenere la bontà della mossa. “Il nostro studio dimostra che i picchi di risposta anticorpale dopo il secondo vaccino Pfizer sono notevolmente migliorati nelle persone anziane quando questo è ritardato a 12 settimane”, ha detto Helen Parry, un’autrice dello studio e studiosa dell’Università di Birmingham.

Australia, rilevati nuovi casi di trombosi dopo AstraZeneca

Nuovi casi di trombosi di persone che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca si sono verificati in Australia. Lo riferisce l’ente regolatore dei farmaci Therapeutic Goods Administration (Tga) nel suo rapporto settimanale sulla sicurezza sanitaria, precisando che i nuovi casi confermati di coagulo di sangue con quantità delle piastrine bassa, detto trombosi con sindrome di trombocitopenia (Tts), sono di due uomini di 75 anni e di un 59enne. Inoltre quattro casi “probabili” sono di uomini di 65, 70, 70, e 81 anni. I sette casi portano a 18 il numero di casi di Tts in Australia seguiti a vaccinazione di AstraZeneca, di cui sono state inoculate 1,8 milioni di dosi, con un’incidenza quindi di uno su 100 mila dosi. Tassi che secondo la Tga sono in linea con altri Paesi.

Giappone, boom di contagi tra i giovani a Tokyo

Si abbassa sempre più la fascia di età dei contagi da Covid tra le persone giovani a Tokyo, in primo luogo a causa della diffusione delle varianti. Lo rivela una ricerca del governo metropolitano, evidenziando come la percentuale dei trentenni si assestava a meno del 50% tra gennaio e marzo di quest’anno, ma la proporzione è aumentata fino a sfiorare il 60% nella settimana tra il 13 e il 19 aprile, rimanendo su livelli elevati anche in maggio. Delle 969 positività segnalate nella capitale mercoledì, ad esempio, le persone con meno di 30 anni ammontavano a 568: ben il 59%.