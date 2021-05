come-rendere-gustoso-il-petto-di-pollo

La carne bianca non è sinonimo in genere di piatti gustosi, anzi!



La fettina di pollo è il secondo piatto ideale per i bambini piccoli, per chi è a dieta e per chi è a letto con l’influenza.



Forse però non tutti sanno che con il pollo, o meglio con il petti di pollo, si possono preparare delle vere delizie.

Esistono così tanti modi di rendere appetitosa una fettina di pollo, basta solo ingegnarsi un po’!



Invece della solita cottura alla piastra o in padella con aglio e rosmarino, vogliamo proporvi delle idee che cambieranno per sempre la vostra idea di fettina di pollo.

vi consigliamo di comprare un petto di pollo intero e di e tagliarlo a fettine sottili con un coltello molto affilato. Come si fa? Basta appoggiare la mano sinistra sulla carne e tagliare con la mano destra le fettine dello spessore che preferite facendo passare la lama liscia e affilata del coltello un paio di centimetri sotto la mano che tiene la carne.



Se non siete molto abili nel taglio delle fettine, realizzate striscioline di carne oppure fate dei cubetti per gli spiedini.

Ecco quindi le nostre marinature e i condimenti gustosi, ma anche le panature un po’ diverse dal solito e qualche salsa golosa per accompagnare il più semplice dei secondi.

Marinatura al limone

Sapete che una semplice marinatura in olio e limone può rendere la carne più saporita e gustosa?



Provate a lasciare marinare un petto di pollo tagliato a striscioline o a fettine sottili in una marinatura a base di olio e succo di limone. Aggiungete se volete anche uno spicchio di aglio e un pezzo di cipolla e coprite con una pellicola trasparente. Dopo un’oretta scolate bene e cuocete su una padella antiaderente.

Marinatura al miele

Questa ricetta un po’ etnica piace in genere anche ai bambini perché ha un gusto leggermente agrodolce. Si prepara mescolando un cucchiaio di miele con due cucchiai di olio e un po’ di aglio tritato. Si lascia a bagno la carne, meglio se tagliata a cubetti, per due ore e poi si cuoce in padella senza aggiungere altro.

Marinatura alla soia

Questa marinatura conferisce al pollo tutto il gusto di un piatto etnico asiatico. Per prepararla mescolate un cucchiaio di salsa di soia con uno di miele e il succo di mezzo limone. Lasciate marinare la carne in frigorifero per un paio d’ore e poi cuocetela su una padella antiaderente calda.

Panatura di frutta secca

Un’alternativa molto insolita alla classica panatura di pane grattugiato è la frutta secca. Tritate grossolanamente mandorle o nocciole e ricoprite le fette di pollo dopo averle passate per un attimo in un albume sbattuto. Poi potete decidere di cuocerle in forno con un filo d’olio o di friggerle.

Panatura di cornflakes

Questa idea fa impazzire i bambini perché il petto di pollo risulterà croccante e dorato. Basta passare le fettine nell’uovo sbattuto e poi nei cornflakes leggermente tritati con le mani. Anche in questo caso potete cuocere in forno o friggere. L’accompagnamento ideale è il ketchup, ovviamente!

Panatura alle erbe aromatiche

Se siete fedeli alla classica panatura con il pane grattugiato, allora rendetela più saporita aggiungendo un trito di erbe aromatiche miste come rosmarino, salvia, maggiorana e timo. Non friggete, ma cuocete in forno perché a contatto con l’olio bollente le erbe diventano amare.

Chicken salad

La classica insalata americana si prepara con la lattuga e un petto di pollo cotto sulla griglia e poi tagliato a listarelle. È ottima condita con scaglie di parmigiano, cubetti di pane croccante e dressing a base di yogurt.

Salse

Se la dieta non ve lo consente e dovete proprio limitare i condimenti, concedetevi una salina leggera per accompagnare una fettina di pollo alla piastra. Noi vi consigliamo il guacamole o un pesto di pomodori secchi.



Il guacamole si prepara schiacciando con la forchetta la polpa d un avocado e si condisce con sale, succo di lime, tabasco, cipolla tritata e dadini di pomodoro.



Il pesto di pomodori secchi si prepara tritando dei pomodori sott’olio con uno spicchio di aglio e una manciata di mandorle.