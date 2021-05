clima-e-gerusalemme:-kerry-domani-dal-papa

Città del Vaticano – Un’udienza delicata e dedicata ai temi climatici, ma con ogni probabilità anche a quanto sta avvenendo a Gerusalemme. Domani mattina dalle 10 alle 10.30 papa Francesco riceverà in Vaticano John Kerry, inviato speciale del presidente Usa Joe Biden per il clima. Kerry, che oggi pomeriggio interverrà presso la Casina Pio IV, sempre in Vaticano, all’incontro “Dreaming of a better restart”, è voce importante su un’emergenza che è in cima ai pensieri del Pontefice.