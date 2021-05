arriva-l’ultima-puntata-di-un-passo-dal-cielo-6

Di Un passo dal cielo 6 l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Dal 30 aprile 2021 in anteprima su RaiPlay e dal 1° aprile 2021 su Rai 1 abbiamo la possibilità di scoprire cosa succede in Un passo dal cielo 6 – I guardiani. La sesta stagione, composta da otto puntate, ci porta in un contesto nuovo in onore del quale il titolo per esteso include “I guardiani”. Sono le Dolomiti venete con i loro laghi, i monti e i boschi a fare da sfondo a questi episodi. Di Un passo dal cielo 6 l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1? Il finale della sesta stagione della fiction per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena è fissato per giovedì 20 maggio 2021.

Un passo dal cielo 6 finale e numero puntate

Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani, qui Jenny De Nucci e Luca Chikovani Credits Rai

Un passo dal cielo 6 quante puntate ha? Il numero degli episodi coincide con il numero delle serate dedicate su Rai 1 alla messa in onda della fiction: otto. Questo è un dettaglio non scontato, come sanno gli appassionati di fiction italiane. Infatti capita spesso che il numero di puntate sia esattamente la metà del numero di episodi. In altri termini, per ogni serata può succedere che vada in onda una puntata composta da due episodi. È così, ad esempio, per La fuggitiva e Leonardo, entrambe in onda per un certo periodo in contemporanea a Un passo dal cielo 6, in giorni differenti.

Per un passo dal cielo 6 la questione “quanti episodi” e “quante puntate” è molto semplice: otto con entrambe le diciture. Il finale della sesta stagione si intitola Lacrime nella pioggia e coincide con l’ottava puntata.

Un passo dal cielo 6 ultima puntata, Lacrime nella pioggia

Francesco (Daniele Liotti) non può restare all’oscuro di un terribile segreto, nonostante gli sforzi di Vincenzo. Questa scoperta lacera tutte le sue certezze. Neri è a un bivio fondamentale.

Da un lato ci sono Vincenzo (Enrico Ianniello) e Manuela (Giusy Buscemi), amici delle cui parole deve scegliere se fidarsi. Dall’altro si stagliano vendetta, rabbia e collera.

Resta solo un punto fermo: alla fine della strada che porta alla miniera, per Francesco c’è comunque un nuovo inizio.