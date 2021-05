arriva-l’ultima-puntata-de-il-paradiso-delle-signore-5

De Il Paradiso delle Signore 5 l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Quando termina Il Paradiso delle Signore 5? Avendo superato da un pezzo i cento episodi, è lecito chiedersi quando finisca Il Paradiso delle Signore 5. A questo tema abbiamo dedicato un articolo apposito in modo che tu possa calcolare anche quante puntate manchino nel momento in cui lo leggi. Il Paradiso delle Signore 5 ultima puntata sempre più vicina: quando va in onda su Rai 1? De Il Paradiso delle Signore 5 l’ultimo episodio va in onda venerdì 28 maggio 2021 salvo cambiamenti di palinsesto.

Il Paradiso delle Signore 5 finale e numero puntate

Il Paradiso Delle Signore 5: Federico Cattaneo e Marta Guarnieri interpretati da Alessandro Fella e Gloria Radulescu. Credits: P. Bruni e Rai

L’appuntamento con l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore Daily 3 è venerdì 28 maggio 2021 a che ora? A meno che non ci siano variazioni è sempre alle 15.55 su Rai 1 o in diretta streaming su RaiPlay. È poi resa disponibile su RaiPlay on demand anche dopo la messa in onda, così come tutte le puntate già trasmesse.

continua a leggere dopo la pubblicità

Quante puntate ha in tutto Il Paradiso delle Signore 5? Il numero di puntate totali de Il Paradiso delle Signore Daily 3, così come per la stagione Daily 2, è 160. È proprio la centossessantesima a andare in onda il 28 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore 5 ultima puntata, anticipazioni

Dalle anticipazioni delle puntate 156-160 de Il Paradiso delle Signore 5 puoi scoprire come si arrivi alle vicende de Il Paradiso delle Signore 5, episodio 160.

Vittorio e Marta si sono detti addio. La giovane Guarnieri è partita per gli Stati Uniti dopo aver accettato l’offerta della Sterling. Conti ripensa a un momento di tenerezza trascorso con lei e ne resta scosso. Non è facile lasciarsi alle spalle un grande amore.

Anche per Gabriella è arrivato il momento di prendere una decisione. La stilista fa la sua scelta tra Milano e Parigi.

continua a leggere dopo la pubblicità

Per Rocco è vicina una svolta decisiva. È tutto pronto per la firma del contratto con la società ciclistica capitolina. Ormai manca davvero solo l’atto finale, ma Amato decide di partire per la Sicilia. Ha in animo di parlare faccia a faccia con Puglisi padre. La sua futura sposa, Maria, riesce a bloccare il giovane in tempo. È fondamentale l’aiuto di Nino in questo senso.

Fiorenza accantona il suo piano di rivincita contro Ludovica che le ha portato via l’incarico da Vicepresidentessa. Non abbandona i progetti per un moto di bontà, ma in seguito all’intervento di Marcello. Quest’ultimo e la Brancia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e vivere il loro amore alla luce del sole, serenamente.

La lettera compromettente da parte di una donna dalla Germania arriva in Casa Amato. Il destinatario è Giuseppe che sceglie di non mettere al corrente di nulla Agnese.

È strano il Paradiso senza Marta. Vittorio lo sa bene e è il primo a dover affrontare il peso dello strappo. Tuttavia, Conti è pronto. Che abbia inizio un nuovo capitolo al Paradiso delle Signore rinvigorito da un suo rinnovato entusiasmo e idee spumeggianti per renderlo sempre più bello.