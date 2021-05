usate-spesso-il-forno?-ecco-come-risparmiare-sulla-bolletta

Come risparmiare sulla bolletta se usate il forno? Ecco alcuni accorgimenti per non spendere tanto.

Signora che tira fuori dal forno il pane appena sfornato – Getty Images

Nelle famiglie italiane il forno è uno degli elettrodomestici più usati per la sua comodità e versatilità. Permette di preparare piatti gustosi in poco tempo, ma, purtroppo, incide sulla bolletta a fine mese. Quindi, per risparmiare sulla spesa mensile è buona pratica fare attenzione a quanto e come si utilizza il forno, sia a microonde che quello tradizionale.

A partire dal momento dell’acquisto è bene controllare alcune caratteristiche per non spendere tanto e allo stesso tempo avere un elettrodomestico di qualità in casa. Un piccolo accorgimento è quello di controllare il contratto con il fornitore di energia elettrica e gas. In questo modo, si può scegliere la fascia oraria più adeguata alle proprie esigenze per usare il forno.

Vediamo nel dettaglio come scegliere il forno più adatto per risparmiare sulla bolletta a fine mese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pizza nel forno? C’è un altro modo per cuocerla – Metodo impensabile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bolletta della luce, il trucco per risparmiare: occhio a tv e pc

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Patate, buona ma noiose da pelare: ecco i trucchi per farlo al meglio e velocemente

Come risparmiare sul forno per la bolletta? Ecco le caratteristiche da tenere sott’occhio

Forni in esposizione in un negozio di elettrodomestici – Getty Images

Il momento dell’acquisto del forno che andrà ad arricchire la nostra cucina è un momento cruciale. Il primo consiglio è quello di controllare la classe energetica che in linea di massima deve essere uguale o superiore alla classe A. Questa scelta risulta essere vantaggiosa anche dal punto di vista ambientale perché riduce i consumi.

Esistono vari tipi di forno: ventilato, utile per cucinare più piatti contemporaneamente, statico adatto per cuocere una pietanza lentamente ed è utile per il cibo che contiene lievito, che deve restare asciutto all’interno, come pizze, focacce, ma anche pan di spagna e torte. Quest’ultima opzione, però, non permette di cuocere molte pietanze nello stesso momento, perché la distribuzione del calore non è omogenea.

In ultimo, c’è il forno multifunzione, che consente di effettuare diversi programmi di cottura. Si tratta di un forno elettrico che possiede anche una ventola. Altro aspetto da tenere in considerazione è l’illuminazione interna che permette di controllare i cibi durante la cottura, senza avere l’esigenza di aprire lo sportello e favorire la dispersone di calore.

Per un utilizzo ottimale, è bene spegnere l’elettrodomestico qualche minuto prima del termine della durata. In questo modo, l’ambiente caldo garantisce comunque la piena cottura dell’alimento e, allo stesso modo, si risparmia sulla bolletta.