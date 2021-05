Nell’ultima registrazione della puntata di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta a sedare una furiosa lite tra due cavalieri

Alcune ore fa è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda tra una settimana. In questa è andata in scena la sfilata, dalla quale è nata una grande polemica. Gemma Galgani infatti si è esibita ballando un can-can e mostrando il suo intimo, motivo per il quale è stata attaccata da Tina Cipollari. A quel punto è subentrato Nicola con l’intento di difendere la dama che l’ha ritenuta simpatica e brava nel ballare. Le parole del ragazzo hanno però fatto scattare l’ira di Armando che gli ha chiesto di smetterla di mettersi sempre in mezzo, essendo stato il primo ad averla illusa.

Uomini e Donne, lite furiosa tra Armando e Nicola: Maria interviene

Nicola ed Armando hanno acceso una furiosa lite a suon di paroloni. Il primo ha definito l’Incarnato un leccacu*o e poi si è rivolto a Maria De Filippi. Armando non ci ha visto più e gli ha urlato contro: “Senti ma dimmi un po’… a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Questo ha scatenato nuovamente Nicola che riferisce di non essere omosessuale, il che significherebbe prendere in giro le dame del parterre, e che non ha nulla contro i gay. Inoltre, ha ribadito di avere molti amici sensibili. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha spiegato che non è la categoria ad essere sensibile e che le persone non vanno categorizzate. La conduttrice ha lanciato una provocazione anche ad Armando, spiegandogli che la redazione può essere presa in giro in tanti modi. Nello studio tutti hanno iniziato a rimproverare quest’ultimo. Questo è quanto riferito da Il Vicolo delle News.