pericolo-listeria-nel-salmone-selvaggio-affumicato,-scatta-il-ritiro-dai-supermercati

Nuova allerta alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di salmone selvaggio Sockeye affumicato, prodotto in Danimarca dall’azienda Polar Salmon Hjerting Laks, per la possibile presenza del pericoloso batterio Listeria monocytogenes, che provoca la listeriosi.

Il prodotto interessato viene venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 20972163 e la data di scadenza 07/06/2021. A scopo precauzionale, quindi, si raccomanda di non consumare il salmone con il numero di lotto e la scadenza segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Ecco la scheda con tutti i dettagli relativi al prodotto richiamato:

@Ministero della Salute

Fonte: Ministero della Salute

