Oggi è Un Altro Giorno, Alba Parietti a Serena Bortone: “Sono felice di essere una …”, la Bortone resta di ghiaccio

Spread the love











Alba Parietti è spesso in televisione, ospite di varo programmi televisivi. La vediamo, infatti, a La vita in diretta, al Maurizio Costanzo Show ed è anche andata a Oggi è un altro giorno, la trasmissione targata Rai condotta da Serena Bortone.

Alba Parietti è una donna molto intelligente che si mette sempre tanto in discussione dotata di una grande autoironia, molto sagace e colta.

Ride volentieri di se stessa, si fa autocritica e le sue considerazioni non sono mai banali e scontate e, per questo è una presenza televisiva molto gradevole. L’abbiamo vista ospite spesso anche negli studi di Alfonso Signorini quando ha presentato Il grande fratello vip perché all’interno della casa c’era il figlio, Francesco Oppini al quale lei è legatissima.

Alba Parietti rivela a Serena Bortone: “Sono felice di essere una mascalzona”

Ieri, ospite da Serena Bortone nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno è andata Alba Parietti. Nello studio, insieme alla Bortone come presenza fissa c’è anche la bravissima cantante Jessica Morlacchi, oltre a Memo Remigi.

Alba Parietti da Serena Bortone ha commentato la notte dei David di Donatello e ha raccontato cosa di lei un giorno disse Federico Fellini, il bravissimo e indimenticabile regista italiano.

Alba Parietti ha svelato: “Fellini mi diede il soprannome di Faccia da mascalzona e sono fiera di esserlo”.

E poi la Parietti ha anche aggiunto: “Sophia Loren mi ha emozionata”.

Sophia Loren è, infatti, stata premiata per il film La vita davanti a sè, che si può vedere su Netflix. Mentre su Sandra Milo la Parietti ha detto: “Mi mette di buon umore”.

Il post di Alba Parietti fa il pieno di like

Qualche giorno fa, Alba Parietti ha scritto un post dedicato al papà che non c’è più da molti anni che ha fatto il pieno di like.

Alba Parietti ha scritto così a corredo di una foto del padre: «Caro papà, oggi sarebbe stato il tuo compleanno da troppi anni manchi, da troppi anni te ne sei andato, ma sei sempre stato qui con me non mi hai mai lasciato. Tu vivevi per me e sei diventato parte di me. Ho cercato di essere più simile a te, a quanto tu mi hai cercato di insegnare ho cercato di non deluderti ho cercato di essere la figlia che tu volevi, ho cercato di non mancare mai di rispetto al grande Padre ed eroe che tu sei stato sempre. Non c’è giorno che io non pensi a te e alla mamma non c’è giorno che io non ti sento vicino non ti senta presente e non mi sente la figlia del partigiano naviga e di quell’uomo bellissimo che eri tu papà buon compleanno ovunque tu sia».

Mi piace: Mi piace Caricamento...