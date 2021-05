moeche:-cosa-sono-e-come-si-mangiano-le-“pepite”-di-venezia

In dialetto veneziano si chiamano moeche che significa, letteralmente, “morbide”. E in effetti la morbidezza è la vera peculiarità di questa prelibatezza tipica della cucina lagunare, così rara e preziosa da essere considerata un gioiello del mare e costare molto: dai 50 a 70 euro al kg. Fuori dalla Laguna, si trovano solo nelle migliori pescherie cittadine. Le moeche non sono altro che i piccoli granchietti che – in autunno e in primavera – attraversano la fase di muta, diventando appunto teneri e deliziosi. In precise settimane dell’anno, infatti (solitamente tra aprile e maggio e ottobre e novembre), abbandonano il proprio carapace nell’attesa che il processo biologico crei una nuova corazza più grande e più forte. Ed è proprio in questo momento che le moeche, in quanto tali, vengono pescate attraverso un procedimento antico, unico in tutta Italia. Giustamente protetto dall’Arca del Gusto di Slow Food e che vale la pena spiegare.

Un lavoro di selezione

La pesca e l’allevamento delle moeche, che a oggi si concentra a ridosso dell’Isola della Giudecca, di Chioggia e di Burano, avviene grazie al lavoro dei cosiddetti moecanti, riconosciuti ufficialmente dai dogi della Repubblica della Serenissima. Questo lavoro, tramandato per secoli da padre in figlio, consiste nel catturare i granchi attraverso apposite reti da posta fisse, posizionate nei bassi fondali lagunari; si passa poi a un’accurata cernita a prova dei moecanti più esperti: i granchi boni – pronti alla muta in tempi brevi – vengono selezionati insieme agli spiantani (ossia quelli che muteranno nell’arco di un paio di giorni), mentre i cosiddetti granchi matti (cioè che hanno ormai un carapace formato) vengono rigettati in mare. Successivamente i moecanti separano i boni dagli spiantani sistemandoli in appositi contenitori di legno, prima di immergerli nelle acque lagunari per compiere l’ultimo anello della filiera: a questo punto si passa alle operazioni di controllo durante le quali ci si appresta finalmente a prelevare le moeche, eliminare gli esemplari morti e, infine, a trasferire i granchi boni che, man mano, diventano spiantani.



Moeche fritte, ma anche lesse

Le moeche vanno mangiate intere, con tanto di testa e zampe: consumate a poche ore dalla pesca (massimo un giorno), vanno acquistate vive e conservate in frigo. Volendo seguire la ricetta integralista – quella delle moeche col pien – una volta sciacquate vanno poste in un recipiente in cui è stato messo un uovo sbattuto che mangeranno, diventando ancora più morbide e gustose. Poi la frittura, che solitamente viene accompagnata dalla tipica polenta bianca veneta. Sebbene la variante croccante sia la più conosciuta e preparata nei ristoranti, nei famosi bacari o in versione street food in golosi cartocci da passeggio, le moeche sono ottime anche lesse e condite con olio, aglio e prezzemolo. Specialmente se sono le masanete, ossia i granchietti femmine che si riconoscono per l’addome ripiegato a forma di cuore. Si consumano a fine estate, quando sono mature.

Moeche… in tempura d’autore

Non poteva che essere un cuoco veneto doc quale Daniel Canzian, patron dell’omonimo ristorante a Milano, a rivedere in chiave contemporanea le moeche. Invece della ricetta col pien, le prepara in tempura saltando il passaggio dell’uovo. «Mi limito a infarinarle con una pastella: tre parti di farina, una di maizena e dell’acqua frizzante per renderla morbida, quasi liquida. Poi una cottura rapidissima, una alla volta, nell’olio di semi di arachidi, a 160-180 gradi. Si asciuga e si serve magari con una salsina agrodolce fatta con aceto, zucchero e spezie a piacimento». Canzian propone le moeche in tempura all’interno dell’originale menu di Alta Cucina Veneta, servito unicamente al bancone. Con un calice di un grande prosecco (per la cronaca, lo chef ha sempre in fresco il suo Ancestrale Due Valli) o di un Franciacorta DOCG è godimento puro.