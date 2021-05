maurizio-costanzo-su-diletta-leotta-“vuole-essere-lasciata-in-pace?-non-avvisi-sempre-i-paparazzi”-e-lei-lo-ascolta

Spread the love











Diletta Leotta, qualche giorno fa, aveva scritto un lungo post sui social lamentandosi di essere sempre al centro del gossip, di non essere mai lasciata in pace e di trovarsi i paparazzi sempre sotto casa.

Diletta Leotta aveva scritto così: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi? Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV. Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto. E anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali.

Stop. Sono andata anche oltre i tempi supplementari. E me ne scuso. Ma, come dicono a Roma, “Quanno ce vo’ ce vo’”!”

La risposta di Maurizio Costanzo

Dopo questo sfogo tantissimi vip l’hanno attaccata dicendole che deve solo dire grazie ai paparazzi se è sempre stata sui giornali perchè così è diventata il volto noto che oggi è.

Fra tutti i personaggi famosi che l’hanno criticata per le parole scritte sui social, c’è stato anche Maurizio Costanzo che, in risposta ad una lettrice che gli chiedeva un parere, lui ha scritto così: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv“.

E, ancora: “Ci sono tanti modi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare.”

Diletta Leotta ha ascoltato i consigli di Maurizio Costanzo

Dopi che Maurizio Costanzo le ha dato questo consiglio sotto forma di un bonario rimprovero, pare proprio che Diletta Leotta lo abbia ascoltato perché da alcuni giorni non c’è più alcuna sua foto sui giornali.

Ha ascoltato il consiglio di Maurizio Costanzo di non farsi trovare più.

