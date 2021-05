“marxista,-socialista-e-a-capo-di-un-governo-tirannico”:-la-lettera-dei-generali-in-pensione-contro-joe-biden

NEW YORK – Joe Biden “marxista”, “socialista”, con problemi “psichici e mentali” e a capo di un governo tirannico. L’accusa arriva da più di cento, tra generali e ammiragli americani in pensione, in una lettera aperta, di cinque pagine, firmata “Flag Officers 4 America” in cui 124 ex alti ufficiali, che avevano giurato fedeltà alla Costituzione, a prescindere dall’appartenenza politica, hanno lanciato un attacco frontale al presidente degli Stati Uniti.