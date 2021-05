“L’occupazione per i palestinesi è ormai insostenibile. Gli arabi ci abbandonano. Ma Hamas provocherà più repressione”

ALI JARBAWI, 67 anni, professore di Scienze politiche a Bir Zeit, laureato all’università americana di Cincinnati, è stato ministro della Pianificazione nel governo del premier Salem Fayyad, un uomo su cui gli Stati Uniti avevano riposto mille speranze.

Come si è arrivati a questa nuova esplosione di violenza?



“La dinamica è abbastanza chiara: è stato un crescendo che tutti possono ricostruire andando a rileggere i giornali, le notizie dei siti israeliani e palestinesi diciamo dell’ultimo mese. La questione decisiva è quella del quartiere arabo di Gerusalemme di Sheikh Jarrah, dove 12 famiglie palestinesi rischiano di essere sfrattate per una decisione della giustizia israeliana dalle abitazioni dove vivono da decenni. Una giustizia che viene considerata dai cittadini palestinesi strumento delle pressioni dei coloni ebrei e dell’ultradestra che vuole liberare Gerusalemme dalla presenza dei palestinesi. Poi c’è stato lo scontro attorno al Bab Al Amoud (anche nota come porta di Damasco, n.d.r.). La polizia ha installato delle barriere, i giovani che volevano riunirsi la sera per il Ramadan hanno iniziato a manifestare e a scontrarsi. Poi c’è stata l’esplosione di violenze sulla Spianata delle Moschee, con gli scontri che tutti avete visto in tv, con i fumogeni che sono entrati perfino all’interno della moschea di Al Aqsa”.

Ali Jarbawi

Ma perché proprio adesso? Ci sono partiti o movimenti che hanno preparato questa fase di rivolta?



“Partiti, gruppi politici e di militanza palestinese sono già saltati su questo movimento per sfruttarlo politicamente. Ma credo che l’esplosione sia stata innescata autonomamente da anni di compressione dei diritti dei cittadini palestinesi, dalla sensazione che il nostro popolo sia stato definitivamente abbandonato a un destino di occupazione militare che ci sta soffocando”.

I primi ad aver abbandonato quella che una volta era la “causa palestinese” sembrano essere proprio gli altri paesi arabi.



“È vero, e questa è l’impressione dei palestinesi. Ci sono mille ragioni: innanzitutto paesi come Libia, Yemen, Libano, Siria, Iraq attraversano ancora anni profonda instabilità politica se non di guerra. Gli altri paesi, i più importanti del mondo arabo, sono tutti impegnati a seguire, controllare, provare a influenzare questi sviluppi. Che siano gli arabi ad aver abbandonato i palestinesi, o l’Europa o l’America che con Trump aveva preso una direzione radicalmente antipalestinese, il risultato non cambia. E giorno dopo giorno ha un effetto sul nostro popolo: cresce soltanto la disperazione”.

L’epicentro di questa fase di scontri è stata Gerusalemme



“Perché a Gerusalemme la compressione dei diritti dei palestinesi, la loro possibilità di vivere una vita semplice, normale, è drammaticamente alta. Da quando Trump ha offerto a Netanyahu la sua decisione di spostare l’ambasciata da Tel Aviv, di riconoscere tutta la città come capitale di Israele, Netanyahu e la destra israeliana non hanno avuto più nessun freno. E questo significa far di tutto per espellere in ogni modo i palestinesi. Iniziando a comprimere in ogni modo i loro diritti. I palestinesi di Gerusalemme sono isolati dai palestinesi della Cisgiordania. In effetti sono questi ultimi a non poter entrare a Gerusalemme senza permessi, ma di fatto l’isolamento è reciproco. A Gerusalemme est i palestinesi vivono in gabbia”.

Lei dice che quindi è la gente, i giovani, la popolazione normale ad aver avviato questo ciclo di violenze?



“Si, è quello che penso. Poi chiunque tenterà di sfruttare a suo vantaggio questa situazione, da Hamas o altri nel nostro campo, oppure i partiti dell’ultradestra israeliana. Ma la ragione fondamentale è questa: l’occupazione militare sta soffocando il popolo palestinese”.

Hamas ne ha approfittato per attaccare Israele, per allargare la sua legittimità agli occhi dei cittadini palestinesi colpendo civili israeliani con i suoi razzi?



“L’Anp ha deciso di perseguire gli interessi del popolo palestinese con la politica, con negoziati poltici. Hamas crede alla resistenza, alla lotta armata. Quando ha visto questa escalation ha scelto di cavalcare il movimento, di lanciare centinaia di razzi anche sapendo che la risposta militare di Israele sarebbe stata pesantissima. I capi di Hamas hanno già chiesto a egiziani e ad altri mediatori di negoziare una tregua perché sono soddisfatti dei risultati che hanno ottenuto. Ma per il momento Netanyahu non vuole una tregua, devono vendicarsi dei razzi che Hamas ha lanciato sulle città centrali di Israele”.

Ministro, crede che si possa arrivare comunque a una guerra generalizzata, all’ingresso dell’esercito di Israele a Gaza?



“Al momento, se non ci saranno episodi gravi ma sempre possibili, io penso che la situazione tornerà sotto controllo in alcuni giorni. Netanyahu ha detto che Hamas dovrà pagare un prezzo molto alto. Ma non credo che nessuno in Israele sia pronto a lanciare un attacco di terra, con carri armati e soldati che entrano nella Striscia. Tra l’altro in tutto questo c’è la partita di politica interna che sta giocando Netanyahu”.

Infatti, una variabile molto delicata potrebbe essere quella dell’interesse di Netanyahu a continuare una guerra oltre il necessario…



“Lui potrebbe beneficiare di un periodo ancora prolungato di scontri, potrebbe chiedere un governo di unità nazionale, per scompigliare i piani dei partiti che con molta fatica stavano provando a formare un governo senza di lui”.

In tutto questo voi palestinesi moderati, assieme alla Autorità palestinese del presidente Abu Mazen, sembrate sempre più in difficoltà, quasi irrilevanti sulla scena politica del vostro popolo.



“E’ molto difficile essere un palestinese moderato in questi periodi di esplosione della violenza. Ma dopo anni di compressione di tutti i nostri diritti, noi oggi abbiamo capito una cosa: noi non abbiamo più un partner in Israele per costruire il famoso accordo politico ‘due popoli, due Stati’. Erano gli israeliani a dirci ‘non abbiamo un partner per la pace’. Con tutti i nostri difetti e problemi, il partner palestinese c’era. Adesso invece è la parte palestinese a non avere una controparte. Israele ha deciso di fare tutto da sola, ha stretto accordi con paesi arabi che non mostrano più nessun vero interesse a far cessare l’occupazione militare. La soluzione dei due Stati ormai non è più nella testa di Netanyahu e di molti altri”.

Lei dice che Netanyahu ormai è irrecuperabile al dialogo con l’Anp, con i palestinesi moderati?



“Io paradossalmente le dico che nello spettro politico israeliano Netanyahu rimane il più cinico di tutti, ma è quasi un uomo politico di centro, non più di destra. La politica israeliana si è spostata drammaticamente verso destra, anzi verso l’ultradestra. Senza i partiti religiosi, senza gli ultraortodossi è difficile, quasi impossibile formare un governo. Senza il voto dei coloni della Cisgiordania, senza il sostegno dei movimenti radicali dei coloni che vogliono entrare a Gerusalemme Est lo stesso Netanyahu non riesce a formare un governo. Questo è un dramma per noi: ripeto, siamo noi palestinesi moderati a non avere più un partner per la pace in Israele”.

In queste condizioni quale sarebbe una proposta accettabile per una soluzione politica?



“Al momento non ne vedo. Girano da mesi idee di uno ‘Stato minus’ palestinese, una sorta di autonomia ancora più limitata di tutte le riduzioni che negli anni erano state previste per avere un giorno un nostro piccolo Stato. Abu Mazen è in un angolo, i palestinesi della strada gli chiedono ‘dove ci porti se Israele non ci dà nulla?’. Per questo per tanti Hamas sembra la risposta giusta, anche se tutti sappiamo che l’azione militare di Hamas provocherà più repressione e compatterà buon parte del mondo attorno a Netanyahu”.

Ultima domanda: a parte lo scontro con Hamas, crede che a Gerusalemme, in Cisgiordania sia possibile assistere a una nuova Intifada, a una rivolta popolare prolungata?



“È difficile dirlo, il livello di frustrazione è altissimo. Non posso dire per quanto l’occupazione militare continuerà ad avere il controllo di un altro popolo, ma non potrà continuare così all’infinito”.