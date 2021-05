latte-ritirato-dagli-scaffali-coop-per-un’alterazione-del-prodotto

Coop ha pubblicato un avviso di richiamo che riguarda due lotti di latte Alta Digeribilità 1% di grassi a marchio Candia, venduto nei supermercati della nota catena. In questo caso, però, si tratta di un ritiro a scopo precauzionale legato a un difetto organolettico rilevato in alcune bottiglie di latte.

“In alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore. In via precauzionale, si procede al ritiro dalla vendita ed al richiamo del lotto potenzialmente interessato da questo difetto” si legge sul sito della Coop.

Il latte in questione, prodotto dall’azienda Candia Italia S.p.A, è venduto sia bottiglie da 25 cl (lotto EAN: 3533631050009) che in confezioni da sei pezzi (EAN: 3533630900589), con scadenza entro il 05/09/2021. Il richiamo interessa solo alcuni punti vendita presenti in Piemonte, Liguria e Lombardia.

Coop invita, quindi, i clienti che hanno comprato il prodotto a restituirlo al punto vendita in cui lo hanno acquistato.

Fonte: Coop

