isola-dei-famosi,-tommaso-zorzi-rompe-il-silenzio:-“non-sono-solo!”

Tommaso Zorzi è l’opinionista dell’isola dei famosi che sta riscuotendo maggior successo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e il suo programma su Mediaset Play “Il punto Z”. Nel corso della puntata di ieri del suo show, Tommy ha finalmente rotto il silenzio sulla sua situazione sentimentale che, a quanto pare, non è così triste come in molti hanno ipotizzato.

Tommaso Zorzi è un personaggio che senza ombra di dubbio è diventato un vero e proprio fenomeno della tv e del web; accrescendo sempre più la sua notorietà, il rampollo meneghino si divide tra il suo ruolo di opinionista dell’isola dei famosi, conduttore del suo show su Mediaset Play e la sua vita sentimentale.

Per chi segue da diverso tempo l’influencer milanese sa benissimo che spesso ha lamentato una certa solitudine sentimentale che l’ha afflitto moltissimo. A quanto pare la situazione è migliorata.

Tommaso Zorzi parla della sua vita sentimentale

Essere molto famoso significa non poter vivere la propria vita senza essere riconosciuto e rincorso dai flash dei paparazzi; negli ultimi giorni Zorzi è stato paparazzato con Tommaso Stanzani, noto ballerino di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nell’ultima puntata de Il punto Z, show personale di Zorzi, l’ospite Andrea Zelletta è riuscito a tirare fuori una dichiarazione:

“Ma tu sei fidanzato? Qui escono foto come se fossi Belen. Ho visto altre fotografie con il tuo omonimo”.

Tommaso non si è dilungato molto ma ha certamente chiarito la situazione:

“Non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”

Zorzi parla di fortuna e forse questo è davvero il suo momento per trovare l’amore in un ragazzo che in molti giurano essere particolarmente dolce.