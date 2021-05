il-pc-per-il-gaming-che-sembra-una-nintendo-switch

Simile nelle linee ma più grande e potente, OneXPlayer arriva dalla Cina e si pone come alternativa alla console giapponese, ma guarda oltre i videogiochi

Nintendo Switch è un successo che continua a macinare vendite e attirare l’interesse di pubblico e pure delle altre aziende, come dimostra OneXPlayer, un pc gaming ispirato proprio alle linee della più nota console portatile, pur discostandosene per dimensioni, peso e potenza. Dotata di schermo lcd da 8,4 pollici, con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10 e densità di pixel di 358 ppi, offre diverse opzioni lato processori Intel Tiger Lake con altrettanti tagli di memoria (500GB, 1TB, 2TB), oltre a controller integrati che includono levette analogiche, pulsanti laterali e tasti funzione utili per navigare.

Ideata da One-Netbook Technology, azienda cinese specializzata nello sviluppo di computer portatili tascabili ad alte prestazioni che ha una partnership con Tencent, la console misura 288 x 130 x 21 millimetri e conta su due ventole di raffreddamento per evitare il surriscaldamento e garantire alte prestazioni, uno speaker per l’audio 3D e batteria da 59 Wh per un autonomia di circa 10 ore. Basata su Windows 10, permette anche di navigare e per farlo in maniera più comoda c’è la tastiera da acquistare a parte al costo di 39 dollari.

Lanciato su Indiegogo, il progetto ha raccolto subito grandi consensi, con oltre 1 milione di euro accumulato a poco meno di un mese dal termine della raccolta fondi. Per essere tra i primi a provare la OneXplayer la spesa non è banale: i prezzi scontati del 22% rispetto al costo di mercato partono da circa 680 euro per la versione base, con processore Intel i5-1135G7 e memoria da 16GB + 512GB.