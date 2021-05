Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza scopre chi dei soci ha legami col Mantovano?

Adelaide legge il giornale nella puntata 148 della stagione 5. Le cade l’occhio sul trafiletto della banda di spalloni che stanno alle regole del Mantovano. La Gramini si avvicina con apparente noncuranza. Invece sa esattamente dove andare a parare. La domanda su cosa stia leggendo è pura cortesia. È certa che si stia informando sulla banda, dato che circolano dei pettegolezzi ben precisi al Circolo. Fiorenza le riferisce delle voci che girano. Pare che un iscritto abbia usufruito dei servigi di Sergio Castrese. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza scopre chi dei soci ha legami con il Mantovano? O meglio, ne Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza scopre che Ludovica c’entra col Mantovano?

Adelaide scaccia via Fiorenza senza darle tanta retta quando si avvicina colei che ora ricopre la sua carica. La Contessa deve dare atto alla Gramini che non sarebbe una bella pubblicità per il Circolo se venisse fuori qualche nome. Ludovica crede che il Circolo non verrà coinvolto. In realtà non può esserne certa.

Se i malviventi si mettessero a fare nomi la verità verrebbe presto fuori. Adelaide è sicura che saranno i più insospettabili ad aver portato i capitali in Svizzera. Non tutti i soci brillano per onestà. La Contessa viene interrotta da una chiamata per Ludovica. É Finzi che ha aggiornamenti sulla visita in carcere a Marcello…

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere cosa succede nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5.

Il Paradiso Delle Signore 5 Puntata 148: Adelaide Di Sant’Erasmo interpretata da Vanessa Gravina. Credits: Rai

Fiorenza non lascia correre: ha dei sospetti su Ludovica e indaga sul suo conto. Nel blocco di puntate 151-155 della stagione 5 scopre il vero legame che c’è tra la Brancia e Barbieri.