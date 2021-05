fortnite-lancia-la-skin-dorata-di-lara-croft:-cosa-fare-per-sbloccarla

Grazie all’ultimo update alla versione 16.40, Fortnite ha reso disponibile la skin dora di Lara Croft. Ecco come sbloccarla

Fortnite, cosa bisogna fare per sbloccare la skin dorata di Lara Croft (screenshot)

Continuiamo a parlare dell’ultimo update di Fortnite alla versione 16.40, che ha permesso ad Epic Games di introdurre tantissime novità al proprio battle royale. Ve ne abbiamo già parlato, anticipando anche alcuni leaks che preannunciano una serie di skin, eventi esclusivi e sfide a tema. Delle tante novità, non si può non parlare della skin dorata di Lara Croft.

Una variante che si può affiancare alle tre già disponibili: default, classica e 25° anniversario. Per ottenerla, ci sono alcune sfide da completare che non sono per nulla semplici. Ecco una veloce guida per far sì che la versione oro venga aggiunta al vostro armadietto nel più breve tempo possibile.

Fortnite, ecco come ottenere la skin dorata di Lara Croft

New POI under Flush Factory! pic.twitter.com/Cw3tmZQ4om — HYPEX (@HYPEX) May 11, 2021

La skin dorata di Lara Croft è finalmente disponibile, grazie all’aggiornamento di Fortnite alla versione 16.40. Ma cosa bisogna fare per sbloccarla? Innanzitutto dovete selezionare la versione 25° anniversario ed indossarla. Avviate una partita e recatevi al punto di interesse di Isla Nubada, una delle novità aggiunte con l’ultimo update. Raggiunto il luogo, troverete un NPC chiamato Orelia. Quest’ultimo sta sorvegliando un fucile d’assalto leggendario. Dovrete attaccarlo e ucciderlo per conquistare l’arma, necessaria per ritrovarsi la skin nell’inventario.

Più che nell’uccidere l’NPC, la difficoltà sta nel fatto che – con ogni probabilità – vi ritroverete a dover combattere con tanti altri giocatori, in quanto questo è l’unico modo per ottenere Lara Croft dorata. Una volta completati questi passaggi, dalla partita successiva potrete sfoggiare la nuova variante in-game.