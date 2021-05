filippo-magnini,-sorpresa-inaspettata:-tifosi-esterrefatti

Una novità brillante per Filippo Magnini ed il suo futuro: l’annuncio è stato postato su Instagram all’insaputa di tutti

Un meraviglioso gesto d’amore in un periodo così complicato. Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati, in estremo segreto, con pochissimi invitati. Una meravigliosa notizia per la coppi fidanzata da un po’ di tempo e che ha già una figlia.

LEGGI ANCHE > > > Billy Costacurta, il figlio Achille picchiato da 5 poliziotti: cosa è successo



NON PERDERTI > > > Checco Zalone, vinto il David di Donatello: l’invito a Laura Pausini



“C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine”, così Filippo Magnini ha annunciato il matrimonio in un periodo in cui, tantissimi promessi sposi sono costretti a rinunciare la cerimonia. Forse non proprio come l’avevano sognato, ma con Giorgia Palmas sono andati oltre i limiti e si sono abbandonati all’amore.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi in segreto

La coppia, con un lungo post su Instagram, non nasconde la voglia di voler fare le cose in grande: “Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, Alfonso Signorini pesca all’Isola dei Famosi: cast pazzesco



Tantissimi gli amici della coppia che hanno commentato con grande entusiasmo il post dei due e che non vedono l’ora di poter festeggiare in grande insieme ai neo sposi.