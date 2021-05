disney+:-numero-dispositivi-e-profili

Disney+, numero dispositivi

Esiste una differenza quando si parla di Disney+ tra quanti dispositivi si possono collegare, quanti dispositivi contemporaneamente, il numero di profili per account.

Partiamo dalla base: per Disney+ qual è il numero di dispositivi consentito al massimo?

Su Disney+ il numero dispositivi massimo consentito è dieci. Questo significa che puoi accedere alla piattaforma con dieci dispositivi diversi che siano televisioni, PC, tabet, cellulari o altro ancora.

Disney+ quanti dispositivi si possono collegare contemporaneamente

Premesso che è dieci il numero di dispositivi che si possono associare a un account di Disney+, solo una parte può essere connessa per la visione simultanea. In altre parole: su Disney+ quanti dispositivi si possono collegare contemporaneamente? Sono al massimo quattro i dispositivi che possono essere utilizzati nello stesso momento per la visione dei contenuti di Disney Plus.

Disney Plus dispositivi associati

Non ci sono vincoli riguardo ai titoli per questi quattro dispositivi per lo streaming contemporaneo (su un totale di massimo dieci dispositivi associati a Disney Plus): puoi guardare quattro programmi differenti sui quattro schermi. Ovviamente stiamo facendo riferimento ai titoli accessibili dal profilo che sta accedendo a Disney+. Infatti, per ogni account, possono essere impostati dei profili in modo tale che l’esperienza sia personalizzata, a tutela dei più piccoli. Con l’arrivo di Star il 23 febbraio 2021 è attiva la funzione del Parental Control.

Disney+ quanti profili

Su Disney+ quanti profili si possono impostare per ciascun account? Per ogni abbonamento a Disney Plus puoi creare fino a sette profili differenti. Quello principale coincide con il profilo del titolare dell’abbonamento. È importante sapere che non si può eliminare il profilo principale e che non può essere impostato come Profilo bambini.

Per quanto riguarda gli altri sei, invece, puoi

Impostare un nuovo profilo (adulti)

Creare un nuovo profilo (bambini)

e gestire tutti i profili una volta effettuato l’accesso nella tua area personale.